Китайский Новый год «Чуньцзе», также известный как Праздник Весны или Лунный Новый год, является важнейшим и самым продолжительным праздником в Китае. Его отмечают около миллиарда человек по всему миру.

По традиционному китайскому лунному календарю, Новый год наступает в первый день первого лунного месяца. Дата празднования меняется ежегодно, но, как правило, выпадает на конец января или начало февраля по григорианскому календарю. В этом году начало праздника приходится на 10 февраля.

Празднование Нового года в Китае длится 15 дней. Считается, что именно столько нужно времени, чтобы дать старому году уйти и встретить год новый. За эти две недели люди навещают родственников, ходят в гости, участвуют в карнавалах и других мероприятиях. Пятнадцатый день Нового года называют "Фонарным праздником" и отмечают его световыми шоу и яркими фонариками.