В Южной Корее принято дарить туалетную бумагу. На первый взгляд, это может показаться странным и неприемлемым подарком. Однако, для корейцев это не только обычный подарок, но и символ благополучия и процветания.

Дело в том, что в южнокорейской культуре туалетная бумага символизирует нескончаемый поток денег в семью и долгую жизнь. Длина рулонов бумаги ассоциируется с длиной жизни, а количество рулонов – с изобилием. Поэтому, даря туалетную бумагу, корейцы желают богатства и здоровья своим близким.

Кроме того, этот подарок является практичным и полезным. В Южной Корее туалетная бумага является неотъемлемой частью повседневной жизни. Каждый день люди используют ее в больших количествах, поэтому такой подарок будет оценен по достоинству.