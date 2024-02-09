«Мы вас похороним!» Как ошибки в переводе приводят к катастрофическим последствиям

От точного и правильного перевода иногда зависит намного больше, чем просто понимание собеседника… Ниже мы расскажем вам о четырех ситуациях, которые наглядно это доказывают. Если бы переводчики с этих случаях сработали по-другому, многих проблем удалось бы избежать, в том числе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Какие еще трагические события последовали за ошибочным переводом, читайте в нашем материале.

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Из-за неправильного перевода едва не началась война между США и СССР Никита Хрущев всегда славился своим взрывным характером. Генсек СССР не стеснялся в выражениях во время своих публичных выступлений и часто использовал идиомы, не знакомые иностранным коллегам. Поэтому с их переводом нередко возникали сложности. Например, фразу «Мы вас похороним!», которой Хрущев интерпретировал Маркса и его тезис, что «пролетариат является могильщиком капитализма», переводчик перевел буквально. Только представьте удивление американцев, когда они услышали в свой адрес такую дерзкую угрозу!

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«We will bury you!» — эти слова моментально разлетелись по всем газетам и едва не привели к началу войны. К счастью, советские дипломаты вовремя решили проблему, объяснив, что эту фразу следовало бы перевести как «We shall be present at your funeral» («Мы будем присутствовать на ваших похоронах») или «We shall outlive you» («Мы вас переживем»). Позднее Хрущев сам извинился за сказанные им слова. Политик уточнил, что никому не собирался угрожать, а лишь хотел отметить, что социалистический режим сможет пережить капиталистический.

Правда, генсек СССР на своих ошибках, очевидно, не учился… Уже в 1959 году на выступлении в ООН он пообещал показать американцам «Кузькину мать». Переводчик не сумел грамотно перевести эту идиому и сказал буквально — «we shall show you Kuzka’s mother». А в США посчитали, что загадочная «Кузькина мать», должно быть, новое ядерное оружие СССР, и Хрущев грозится продемонстрировать его в действии.

Неправильный перевод сделал 18-летнего парня инвалидом

В 1980 году 18-летний испаноязычный житель Южной Флориды по имени Вили Рамирес поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мать парня была уверена, что ее сын отравился, ведь накануне он обедал в незнакомом кафе, а уже скоро почувствовал себя плохо. Женщина пыталась рассказать о своих догадках врачам, но они ее не понимали… Тогда они обратились к сотруднику, говорившему и на английском, и испанском, однако его знаний тоже оказалось недостаточно.

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Дело в том, что слово «intoxicado», которое на испанском означает «отравление», переводчик расценил как английское «intoxicated» — «передозировка алкоголем или наркотическими веществами». Из-за этого врач решил, что парень просто «обдолбался», и отправил его лечиться от передозировки.

Молодого человека прокапали, но его состояние стало только хуже. Через некоторое время выяснилось, что у Рамиреса произошло кровоизлияние в мозг, которого можно было избежать, если бы врачи сразу дали ему нужные лекарства. Разрыв сосуда перерос в такую фазу, что повлек за собой полный паралич тела и оставил 18-летнего парня инвалидом на всю жизнь.

Семье пострадавшего присудили рекордную компенсацию в размере 71 млн долларов, но вряд ли эти деньги смогут загладить вину врачебного персонала и горе-переводчика перед семьей Рамиреса.

Ошибка в переводе стала причиной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Самая фатальная ошибка переводчика за всю мировую историю произошла после Потсдамской конференции 26 июля 1945 года. В декларации к Японской империи в ультимативной форме выдвигалось требование капитулировать во Второй мировой войне. В случае отказа их ожидало «полное уничтожение».

Через несколько дней премьер-министра Японии Кантаро Судзуки застали журналисты и начали расспрашивать его, что он думает по этому поводу. Политик ответил: «Mokusatsu suru», что в одном переводе означает «не придавать значения», в другом — «оставаться в мудром молчании, раздумывать над ответом». Этими словами Судзуки хотел сказать, что Япония не хочет делать поспешных выводов и пока что предпочитает соблюсти нейтралитет.

Однако уже на следующий день все американские газеты пестрили заголовками о том, что Япония решила игнорировать требования конференции в Потстдаме. Слова министра исказили во враждебном для США контексте, хотя имелось в виду совсем другое.

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Чтобы доказать свое преимущество американцы выпустили атомные бомбы по двум крупнейшим городам противника — Хиросиме и Нагасаки.

Из-за ошибок в переводе Джимми Картер стал пошляком

А закончим нашу подборку на более позитивной ноте. В 1977 году президент США Джимми Картер выполнял программу визитов в другие страны, среди которых была и Польша. По стечению обстоятельств, среди 17 переводчиков Белого дома не нашлось никого, кто знал бы польский язык, поэтому политику пришлось нанять внештатного сотрудника.

В целом речь Картера к полякам была довольно неплохая, однако серьезные ошибки в переводе сделали ее по-настоящему провальной. Фразу «when I left the United States» («когда я уехал из США») переводчик почему-то перевел как «когда я навсегда покинул Соединенные Штаты». Вместо того чтобы похвалить Конституцию Польши и назвать ее «ценной для людей», как это сказал Картер, переводчик обозвал ее «смехотворной», чем вызвал негодование слушателей.

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Но апогеем выступления стала речь Картера про мечты поляков. «Desires» перевели как «желание мужчины к женщине», поэтому американский президент на всю страну заявил, что мечтает «заняться сексом с поляками».

Сразу же после этого скандального выступления дипломатические представители Польши направили в посольство США письмо с претензиями. И хоть всем было понятно, что проблема в переводчике, градус страстей это не снижало. Американским дипломатам пришлось еще долго извиняться за эти досадные ошибки.