«Мы вас похороним!» Как ошибки в переводе приводят к катастрофическим последствиям

«We will bury you!» — эти слова моментально разлетелись по всем газетам и едва не привели к началу войны. К счастью, советские дипломаты вовремя решили проблему, объяснив, что эту фразу следовало бы перевести как «We shall be present at your funeral» («Мы будем присутствовать на ваших похоронах») или «We shall outlive you» («Мы вас переживем»). Позднее Хрущев сам извинился за сказанные им слова. Политик уточнил, что никому не собирался угрожать, а лишь хотел отметить, что социалистический режим сможет пережить капиталистический.