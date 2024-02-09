Почему «Красный октябрь» не заплатил девочке с упаковки «Аленки»

Популярный шоколад "Аленка" получил свое название в честь дочери советской космонавтки Валентины Терешковой. А вот с оформлением обертки долго не могли определиться. В итоге было решено разместить на ней образ девочки.

В газете "Вечерняя Москва" объявили конкурс на лучшее фото для обертки. Присылались снимки маленьких девочек со всей страны. Среди участников оказался и фотограф-любитель Александр Геринас, приславший фотографию своей дочери Елены в цветном платке.

Именно эта фотография маленькой Елены понравилась жюри больше всего, поэтому ее взяли за основу иллюстрации.