Почему «Красный октябрь» не заплатил девочке с упаковки «Аленки»
Популярный шоколад "Аленка" получил свое название в честь дочери советской космонавтки Валентины Терешковой. А вот с оформлением обертки долго не могли определиться. В итоге было решено разместить на ней образ девочки.
В газете "Вечерняя Москва" объявили конкурс на лучшее фото для обертки. Присылались снимки маленьких девочек со всей страны. Среди участников оказался и фотограф-любитель Александр Геринас, приславший фотографию своей дочери Елены в цветном платке.
Именно эта фотография маленькой Елены понравилась жюри больше всего, поэтому ее взяли за основу иллюстрации.
Однако в 2000 году Елена подала в суд на компанию "Красный Октябрь", требуя компенсацию за 30 лет использования ее изображения. Но ей так и не удалось добиться своего – экспертиза показала, что на обертке был представлен собираетльный детский образ, а не конкретно Елена.