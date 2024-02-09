`Самой дорогой рекламой в истории можно считать одноминутный ролик про казино Melco Crown Entertainment в Макао.

Этот видеоролик, выглядящий как трейлер к фильму, был снят в 2015 году режиссером Мартином Скорсезе с участием звезд Леонардо Ди Каприо, Роберта Де Ниро и Бреда Питта.

Производство рекламного ролика для казино обошлось компании Melco Crown Entertainment в 70 миллионов долларов, что делает его самой дорогой рекламой за всю историю. Бюджет включал гонорары актеров, каждый за свое участие получил 13 миллионов долларов, а также оплату работы съемочной группы во главе с легендарным режиссером Мартином Скорсезе.