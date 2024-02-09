Ученые впервые доказали, что лед в Антарктиде истончился ещё 8 тысяч лет назад

Учёные из Кембриджского университета в результате пристального изучения образцов льда из керна глубиной 651 метр впервые получили прямые доказательства того, что толща Западно-Антарктического ледникового щита внезапно и быстро сократилась в конце последней ледниковой эпохи. Случилось это порядка 8 тысяч лет назад.

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Ледяной керн, из которого производился забор образцов, расположен вблизи границы, где ледниковый щит переходит в шельфовый ледник Ронне. Именно в этой области ледяной слой всего за 200 лет истончился на 450 метров.

Учёные пришли к выводу, что потеря льда произошла из-за проникновения тёплой воды под край Западно-Антарктического ледникового щита. Возможно, это стало причиной отделения части льда от коренной породы, ставшей впоследствии шельфовым ледником Ронне.

Вероятно, в результате этого процесса ледниковый остров Skytrain — возвышенность, расположенная в районе шельфового ледника Ронне — быстро истончилась, но достигнув нынешних размеров, стабилизировалась.