Когда начнутся Масленица и Великий пост перед Пасхой в 2024 году

Даты начала и окончания Великого поста ежегодно меняются, поскольку зависят от даты Пасхи — переходящего праздника.

© Unsplash.com

Согласно православному календарю, в 2024 году Пасха приходится на 5 мая.

В преддверии главного события в жизни и традиции Православной Церкви начинается Великий пост — время покаяния и подготовки к встрече Светлого Христова Воскресения. В этом году начало поста перед Пасхой выпадает на 18 марта, а продлится этот период до 4 мая.

Великий пост состоит из Четыредесятницы — 40 дней и Страстной седмицы (недели перед самой Пасхой). В основе поста – сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил.

Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица – в память о последних днях земной жизни, страданиях, смерти и погребении Христа. Великий пост самый строгий и продолжительный для христиан. Общая его длительность вместе со Страстной седмицей – 48 дней или семь недель, все они имеют свое символическое значение.

В каждое воскресенье (неделю) Великого поста верующие вспоминают какое-либо важное событие или святого человека, чей подвиг Церковь почитает как особо значимым. Это время предусматривает воздержание от скоромной пищи (мясных, молочных продуктов и яиц) отказ от развлечений, очищение души от грехов.