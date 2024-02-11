Необычные фальсификаты царской России

Фальсификация продуктов – явление, которое существовало на протяжении многих веков. Оно было распространено среди тех, кто стремился извлечь выгоду из желания потребителей насладиться вкусными и сладкими угощениями. В XIX веке почти не использовали "химию", однако, уловки, придуманные торговцами, могли бы впечатлить и сегодняшних махинаторов. Подробнее – в материале "Рамблера".

Мясо птицы

В России перед революцией был дефицит мяса, что сразу же стало поводом для мошенничества. Редкие торговцы, получившие на руки птицу, старались быстро ее продать с максимальной выгодой. Для увеличения веса птицы и, соответственно, прибыли, они прибегали к нечестным методам. Одним из таких способов было "надувание" птицы: через отверстие в тушке вдували воздух с помощью соломинки, после чего оно аккуратно зашивалось. Таким образом, тушка приобретала округлую форму и увеличивалась в весе.

Чай и кофе

Вместо чистого чая или кофе продавали мешочки, в которых содержалась лишь часть полезных ингредиентов. Некоторые торговцы добавляли в чай любые сушеные листья темного цвета и, что еще хуже, свинцовые опилки, а в кофе примешивали обычную глину или придорожную пыль, чтобы увеличить его вес.

Леденцы

В XIX веке в России стала модной леденцовая конфета монпансье, изготавливаемая из сахара с добавлением натуральных вкусовых добавок. Однако высокая стоимость натуральных продуктов стала причиной подделки конфет. Так, некоторые торговцы добавляли вредные красители в сахар, чтобы придать конфетам яркие цвета. Например, для получения зеленых конфет использовалась ярь-медянка, которая была производной мышьяка. Более опасным вариантом были леденцы голубого цвета, которые "окрашивали" с помощью медного купороса. Многие подобные подделки были выявлены, и мошенники были отправлены на каторгу.

Молочная продукция

Что касается молочных продуктов, то здесь тоже были свои хитрости. Для увеличения жирности молока добавляли известь, а сливки делали гуще с помочью мела. Желтый цвет масла достигался за счет добавления морковного сока или навара из луковой шелухи. Некоторые мошенники даже добавляли в масло говяжий жир, крахмал или столярный клей.