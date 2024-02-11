В Оренбурге хирурги спасли женщину с червями в печени

В Оренбурге хирурги спасли пациентку, в печени которой обнаружили кисту с паразитами. Об этом сообщается в телеграм-канале областной клинической больницы.

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Как сообщили в медучреждении, 34-летняя жительница Оренбурга обратилась в поликлинику с жалобами на постоянную слабость и недомогание, у неё появились высыпания на коже.

Во время обследования в печени пациентки обнаружили кисту внушительных размеров с паразитами внутри. Врачи приняли решение перевести её в больницу и провести малоинвазивную операцию.

«Весь запланированный объём операции был выполнен. Она продлилась 3,5 часа. Киста и её содержимое было удалено. Общий объём кисты составил 3,7 литра. Печень мы сохранили», — прокомментировал врач-хирург Данил Сущевич.

Эхинококк — ленточный червь, который обустраивается в организме человека, попадая в него через кишечник, то есть это болезнь «грязных рук».