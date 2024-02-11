Африканский город-миллионник оказался на грани исчезновения из-за наводнений

Столица Демократической Республики Конго — Киншаса — оказалась на грани исчезновения из-за частых наводнений. Об этом заявил местный сенатор Дидье Муменги, его слова приводит радиостанция Okapi.

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«Есть риск, что периодичность [наводнений] сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», — предупредил он.

Сенатор обратился к властям африканского города-миллионника с призывом разработать специальный план действий для решения этого вопроса. Он также подчеркнул, что план должен быть реализован до 2036 года.