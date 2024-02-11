$90.89-0.3797.94-0.42
Почта

Пришлось вводить закон: в Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходной

Сенат Австралии принял законопроект, предоставляющий работникам право игнорировать рабочие звонки и сообщения в нерабочее время. Этот закон о «праве на отключение» дает сотрудникам возможность уделять приоритетное внимание личному времени, не опасаясь штрафов.

В Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходной
© Ferra.ru

Австралийские работники могут отказаться от общения по рабочим вопросам после окончания рабочей смены, что способствует «установлению границ и выделению личного времени». Работодателям при этом запрещено наказывать сотрудников, решивших не отвечать в нерабочее время.

Одержимый бессмертием миллиардер пообещал уничтожить все традиции и нормы людей

Австралия уже может похвастаться щедрыми льготами для работников, такими как оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата, и этот законопроект еще больше усиливает защиту работников.

«Право на отключение» направлено на решение растущей проблемы влияния работы на личную жизнь, способствуя «более здоровому балансу между работой и личной жизнью», пишут эксперты.

Истории