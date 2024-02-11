В Австралии разрешили не отвечать на рабочие SMS в выходной

Сенат Австралии принял законопроект, предоставляющий работникам право игнорировать рабочие звонки и сообщения в нерабочее время. Этот закон о «праве на отключение» дает сотрудникам возможность уделять приоритетное внимание личному времени, не опасаясь штрафов.

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Австралийские работники могут отказаться от общения по рабочим вопросам после окончания рабочей смены, что способствует «установлению границ и выделению личного времени». Работодателям при этом запрещено наказывать сотрудников, решивших не отвечать в нерабочее время.

Австралия уже может похвастаться щедрыми льготами для работников, такими как оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата, и этот законопроект еще больше усиливает защиту работников.