День в истории, 12 февраля: знаменательные события

В сутках всего 24 часа, но даже одна минута может изменить нашу судьбу. Обычные даты становятся значимыми для простых семей, стран и целого мира.

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"Рамблер" расскажет, как 12 февраля в разные годы становилось значимой датой.

В США принят первый закон о беглых рабах

12 февраля 1793 года конгресс принимает первый закон о беглых рабах, требующий от всех штатов, включая те, которые запрещают рабство, насильственно возвращать порабощенных людей, сбежавших из других штатов, их первоначальным владельцам. Законы гласили, что «ни одно лицо, привлекаемое к трудовой службе в одном штате по его законам, и сбежавшее в другой, не может, в силу какого-либо закона или постановления там, быть освобождено от такой работы, службы или работы, но должно быть доставлено по требованию стороны, которой может быть причитается такая услуга или работа».

Когда северные штаты отменили рабство, большинство из них смягчили соблюдение закона 1793 года, и многие приняли законы, обеспечивающие суд присяжных для беглых порабощенных людей. Несколько северных штатов даже приняли меры, запрещающие государственным чиновникам помогать в поимке беглецов или заключать их в тюрьму. Такое игнорирование первого закона о беглых рабах привело в ярость южных штатов и привело к принятию второго закона о беглых рабах в рамках Компромисса 1850 года между Севером и Югом.

Второй закон о беглых рабах призывал к возвращению порабощенных людей «под страхом сурового наказания», но допускал суд присяжных при условии, что беглецам будет запрещено давать показания в свою защиту. Известные судебные процессы над беглыми рабами, такие как дело Дреда Скотта в 1857 году, всколыхнули общественное мнение по обе стороны линии Мэйсона-Диксона. Тем временем беглые порабощенные люди обходили закон через «Подземную железную дорогу», которая представляла собой сеть лиц, в первую очередь свободных афроамериканцев, помогавших беглецам бежать на свободу в северных штатах или Канаде.

Последний император Китая отрекается от престола

12 февраля 1912 года Сянь-Дун, последний император Китая, вынужден отречься от престола после республиканской революции Сунь Ятсена. Вместо него было создано временное правительство, положившее конец 267-летнему маньчжурскому правлению в Китае и 2000-летнему имперскому правлению. Бывшему императору, которому было всего шесть лет, разрешили сохранить свою резиденцию в Запретном городе Пекина, и он взял имя Генри Пу И.

Пу И был возведен на трон императора в 1908 году после смерти его дяди, императора Гуан-сюй. Он правил под регентством и прошел обучение, чтобы подготовить его к предстоящему правлению. Однако в октябре 1911 года его династия пала из-за революции Сунь Ятсена, и четыре месяца спустя он отрекся от престола. Новое китайское правительство предоставило ему большую государственную пенсию и разрешило ему жить в императорском дворце до 1924 года, когда он был вынужден покинуть страну.

После 1925 года он жил в оккупированном японцами Тяньцзине, а в 1932 году Япония создала под его властью марионеточное государство Маньчжоу-Го в Маньчжурии. В 1934 году Генри Пу И был возведён на трон как Кан Те, император Маньчжоу-Го. Несмотря на партизанское сопротивление его марионеточному режиму, он сохранял титул императора до 1945 года, когда был схвачен советскими войсками.

В 1946 году Пу И дал показания перед Токийским трибуналом по военным преступлениям, что он был невольным инструментом японцев, а не, как они утверждали, инструментом самоопределения Маньчжурии. Маньчжурия и провинция Жэхэ были возвращены Китаю, а в 1950 году Пу И был передан китайским коммунистам. Он находился в заключении в Шэньяне до 1959 года, когда китайский лидер Мао Цзэдун предоставил ему амнистию. После освобождения он работал в ремонтно-механической мастерской в Пекине.

Милошевич предстал перед судом

12 февраля 2002 года бывший президент Югославии Слободан Милошевич предстает перед судом в Гааге по обвинению в геноциде и военных преступлениях в Боснии, Хорватии и Косово. Милошевич был своим собственным адвокатом на протяжении большей части длительного судебного процесса, который закончился без вынесения приговора, когда так называемый «балканский мясник» был найден мертвым в возрасте 64 лет от сердечного приступа в своей тюремной камере 11 марта 2006 года.

Югославия, состоящая из Хорватии, Черногории, Словении, Сербии, Боснии и Герцеговины и Македонии , стала федеративной республикой во главе с коммунистическим лидером маршалом Тито 31 января 1946 года. Тито умер в мае 1980 года, и Югославия вместе с коммунизмом распалась.

Милошевич, родившийся 20 августа 1941 года, вступил в Коммунистическую партию в 18 лет; он стал президентом Сербии в 1989 году. 25 июня 1991 года Хорватия и Словения провозгласили свою независимость от Югославии, и Милошевич направил танки к словенской границе, что спровоцировало короткую войну, закончившуюся отделением Словении. В Хорватии вспыхнули боевые действия между хорватами и этническими сербами, а Сербия отправила оружие и медикаменты сербским повстанцам в Хорватии. Хорватские войска столкнулись с войсками югославской армии под руководством сербов и их сербскими сторонниками. По оценкам, 10 000 человек были убиты и сотни хорватских городов были разрушены до того, как ООН в январе 1992 года установила прекращение огня. около 200 000 человек, прежде чем при посредничестве США было достигнуто мирное соглашение в Дейтоне, штат Огайо, в 1995 году.

В Косово, бывшей автономной провинции Сербии, силы освобождения столкнулись с сербами, и туда была введена югославская армия. На фоне сообщений о том, что Милошевич начал кампанию этнической чистки против этнических албанцев Косово, силы НАТО начали воздушные удары по Югославии в 1999 году.

Не имея права баллотироваться на третий срок в качестве президента Сербии, Милошевич стал президентом Югославии в 1997 году. После поражения на президентских выборах в сентябре 2000 года он отказывался признать поражение до тех пор, пока в следующем месяце массовые протесты не вынудили его уйти в отставку. Ему было предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении властью, и он наконец сдался сербским властям 1 апреля 2001 года после 26-часового противостояния. В июне того же года он был экстрадирован в Нидерланды и обвинен трибуналом ООН по военным преступлениям. Милошевич умер в своей камере от сердечного приступа до завершения суда.