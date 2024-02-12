Фамилия играют важную роль в идентификации человека, отражая его происхождение и историю. В России насчитывается огромное множество различных фамилий. Некоторые из них встречаются чаще других и считаются самыми распространенными.

Согласно статистике, самой популярной фамилией в России является Иванов. Ее носит более миллиона россиян. Популярность фамилии Иванов связана с широким распространением в прошлом личного имени Иван.

Второе место по популярности занимает фамилия Кузнецов. Далее идут такие фамилии, как Смирнов и Попов. Замыкает пятерку самых распространенных в России фамилий Петров.

Самые распространенные российские фамилии берут свои истоки от популярных имен, прозвищ или профессий. Подробнее о том, какие фамилии являются самыми популярными в разных регионах России рассказал в своем видео блогер @Eskvortsov.