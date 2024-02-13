День святого Валентина: история праздника и традиции

Грядет День святого Валентина, а это значит, что совсем скоро повсюду можно будет лицезреть воздушные шары в виде сердец, влюбленных с цветами и, конечно же, скептические мемы на тему 14 февраля.

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Вне зависимости от отношения к этой дате не будет лишним узнать, как зародился День святого Валентина, в честь кого он назван и почему в середине февраля добрая часть населения шлет друг другу валентинки. Подробности – в материале “Рамблера”.

Кем был Святой Валентин

Однажды римский император Клавдий II решил, что свободные мужчины, не состоящие в любовных отношениях и не имеющие детей, будут охотнее воевать и сражаться во славу своего правителя, нежели те, кто перечисленным обладает и дорожит. По этой причине он запретил мужчинам и женщинам связывать себя узами браками, но их такое развитие событие, конечно, не остановило. На помощь влюбленным приходил священник по имени Валентин, который под покровом ночи, в тайне от третьих лиц, освящал союз влюбленных, за что те были ему безмерно благодарны. В какой-то момент о деятельности добродушного священника прознали власти, после чего схватили его и поместили в темницу. Именно 14 февраля, как принято считать, Валентин и был казнен.

Согласно другой распространенной легенде, когда Валентин находился под стражей за вышеуказанные деяния, он писал любовные письма своей девушке на бумаге, вырезанной в форме сердца и окрашенной в красный цвет. Они были переданы адресату в день казни Валентина, 14 февраля, и были подписаны его именем.

Как День святого Валентина стал романтическим праздником

Считается, что произошло это благодаря писателю и "отцу английского литературного языка" Джефри Чосеру. Как следует из его знаменитой поэмы под названием "Птичий парламент", именно 14 февраля птицы отправлялись на поиски своей первой пары. Аналогичная информация мелькала и в произведениях других творческих деятелей. Кроме того, именно эта дата считалась первым днем весны в Британии – поры расцвета и любви.

Как празднуют

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Традиционно в День святого Валентина люди выражают свою любовь к другому человеку, преподносят открытки и различные подарки. Некоторые отправляют в этот день тайные валентинки, чтобы признаться в своих чувствах.