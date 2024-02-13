Америка и Европа могут замерзнуть из-за остановки Гольфстрима

Америка и Европа могут серьезно пострадать из-за климатической катастрофы, которую спровоцирует остановка теплого течения Гольфстрим. К такому выводу пришли голландские исследователи из Утрехтского университета.

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Авторы статьи с помощью компьютерной модели проанализировали показатели течения (скорость потока, температуру, соленость и другие) и отметили, что оно действительно замедляется и может остановиться в любое время. По одним прогнозам, это произойдет уже в 2025 году, по другим – в ближайшие 30 лет, по третьим – к 2095 году. Также ученые проанализировали отложения на дне Атлантического океана и пришли к выводу, что за минувшие 100 тысяч лег Гольфстрим уже не раз останавливался.

Итогом замедления теплого течения станет серьезное похолодание в Северной Америке и Европе. Зимы здесь станут очень суровыми, а летние засухи усилятся, частыми станут ураганы и шторма. Прибрежные районы США уйдут под воду, а льды распространятся на юг. Поэтому глобальное потепление данным регионам не угрожает, наоборот, здесь будет очень холодно.

Кроме того, по наблюдению ученых, стабильность теряет вся Атлантическая меридиональная циркуляция – система, в которую входит течение Гольфстрим. Эти течения несут от теплого экватора в направлении севера около 20 млн куб. м воды в секунду. При приближении к полюсу вода остывает, опускается в глубину и отправляется обратно. На экваторе нагревается, и процесс начинается сначала. Но сейчас этот круговорот близок к катастрофе – система начала давать сбои около 100 лет назад, гораздо раньше начала глобального потепления. Причина нарушений неизвестна, но о них говорят многие эксперты.