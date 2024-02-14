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Лучшие мемы про самый неоднозначный праздник в году: о чем шутят в России на 14 февраля

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Это уже хорошо!
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Это уже хорошо! 
© Соцсети
И пусть партнеры не расслабляются...
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И пусть партнеры не расслабляются... 
© Соцсети
Понять и простить...
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Понять и простить... 
© Соцсети
Слова, которые мечтают услышать все мужчины страны.
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Слова, которые мечтают услышать все мужчины страны. 
© Соцсети

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Суровая реальность.
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Суровая реальность. 
© Соцсети
И в чем она не права?!
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И в чем она не права?! 
© Соцсети
Даже коты отмечают...
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Даже коты отмечают... 
© Соцсети
Когда любишь полезные подарки. Для себя...
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Когда любишь полезные подарки. Для себя... 
© Соцсети
Искреннее внимание лучше дорогого подарка.
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Искреннее внимание лучше дорогого подарка. 
© Соцсети

Самый романтичный праздник в году вызывает много вопросов. Кто-то с удовольствием отмечает его и поздравляет любимых, кто-то считает абсолютно ненужной, глупой традицией, а другие просто не обращают на праздник внимание.

Конечно, для влюбленных щепетильный вопрос, отмечать 14 февраля или нет. Тем более, если один из партнеров ждет внимания, а другой никак не подготовился к празднику.

"Рамблер" собрал самые актуальные мемы о Дне влюбленных, которые смешат и волнуют россиян.

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