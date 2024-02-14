Самый романтичный праздник в году вызывает много вопросов. Кто-то с удовольствием отмечает его и поздравляет любимых, кто-то считает абсолютно ненужной, глупой традицией, а другие просто не обращают на праздник внимание.

Конечно, для влюбленных щепетильный вопрос, отмечать 14 февраля или нет. Тем более, если один из партнеров ждет внимания, а другой никак не подготовился к празднику.