Продажи книг Стивена Кинга упали почти на 22%

Продажи книг "короля ужасов" Стивена Кинга снизились на 21,69%, по данным издательской группы "Эксмо-АСТ". Статистика Книжной палаты также подтверждает падение интереса к этому автору, раньше Кинг входил в тройку самых издаваемых авторов художественной литературы, но в 2023 году опустился на седьмую позицию.

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Напомним, Стивен Кинг заявил, что больше не будет публиковаться в России, в марте 2022 года.

Тем временем на пике читательских интересов - российские авторы. Так, рост популярности Захара Прилепина составил более 246%, а Николая Цискаридзе - более 128%.

Среди популярных авторов стало больше писателей из дружественных стран, например, из Китая; очень хорошо продаются комиксы.