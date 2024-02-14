В Иркутске вспоминают первых строителей БАМ

День строителя БАМа отмечается 8 июля - в этот день 50 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о начале строительства Байкало-Амурской магистрали. Однако первый десант бамовцев выдвинулся раньше - в январе.

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Это были 18 строителей-дорожников, которые отправились со станции Лена в городе Усть-Куте к реке Таюра, чтобы пробить в тайге зимник и основать поселок для будущих строителей магистрали. Их фотография и открывает выставку в Центре документации новейшей истории - филиале Государственного архива Иркутской области, которую сотрудники подготовили к юбилейной дате.

«Мы назвали ее "Эта удивительная трасса", как книгу иркутского журналиста Бориса Ротенфельда, который стал настоящим летописцем Байкало-Амурской магистрали, посвятил ей множество репортажей, был на самых разных участках стройки. Его личный архивный фонд сегодня хранится в филиале, и много экспонатов мы взяли именно оттуда», - рассказывает Ксения Литвинцева, ведущий архивист отдела информации, публикации и научного использования документов Центра документации новейшей истории - филиала Государственного архива Иркутской области.

Конечно, чтобы представить все документы, посвященные БАМу, из хранилищ архива, не хватит выставочных площадей. Одних только фотографий больше 50 тысяч! От постановления ЦК КПСС до "золотой стыковки" прошло более десяти лет, география стройки - более полутора миллионов квадратных километров, в нее были вовлечены территории Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкалья, регионов Дальнего Востока. Сотрудникам Центра пришлось поломать голову: как выбрать самое важное? И решили рассказать о западном участке БАМа, который находится в Иркутской области. Показать самые яркие моменты. Вот первая бригада, которая готовила место под поселок для бамовцев, или майский документ 1974 года о формировании первого комсомольского ударного строительного отряда Иркутской области из 200 человек.

«А вот что изображено на этой фотографии, мы узнали прямо на открытии выставки: снимок узнал председатель областного совета ветеранов БАМа Василий Антонович Швайкин. Это встреча участников того самого первого отряда со строителями Братской ГЭС, которые давали напутствие молодежи. Буквально через несколько часов после того, как был сделан снимок, эти ребята и девушки отправились на самые разные участки стройки», - рассказывает Татьяна Коннова, начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Центра документации новейшей истории.

Первые строители отправились со станции Лена в январе, чтобы пробить в тайге зимник и основать поселок

Кстати, это большой вопрос - как опознать, что за событие зафиксировал фотограф. Не все снимки подписаны. Поэтому сотрудники хотят пригласить ветеранов БАМа помочь опознать людей, места на снимках. Особенно интересно, когда бамовцы приходят не поодиночке: кто-то вспомнил одного человека, еще кто-то другого. Один знает имя, а другой фамилию. В памяти всплывают обстоятельства, при которых сделан этот снимок. Люди узнают себя, друзей. История оживает.

Среди экспонатов выставки и протоколы с партийных и комсомольских совещаний, и документы с таблицами расчетов: сколько денег, техники, людей необходимо для стройки. Считали на пятилетку вперед! Есть протоколы с собраний, где сами строители указывали на недоработки: не хватает техники, слишком много ручного труда, нужна механизация. А еще есть письма от молодых людей: комсомольцы хотели попасть на стройку века, просили дать рекомендацию.

«Я в 1976 году заканчиваю Читинский педагогический институт, физико-математическое отделение. Я очень хочу работать на БАМе, но распределения на БАМ нет. Говорят, для этого нужен запрос. Очень прошу помочь мне в этом!» - писала некая Андронова Татьяна Сергеевна.

Удалось ли ей исполнить мечту? Сотрудники архива считают, что очень может быть - на магистрали требовались не только строители, но и учителя, воспитатели, врачи.

Писали на БАМ и школьники. Впечатляет география обратных адресов: Крым, Алма-Атинская область, Киев, Ташкент. Есть письмо от девятиклассников из литовского городка Кведарна. Письма отправляли без индекса, просто: Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Звездный, в комитет комсомола.