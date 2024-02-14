Когда в ГУМе были коммунальные квартиры: видео
Знаменитый ГУМ, главный универсальный магазин страны, изначально задумывался не только как торговый центр, но и как многофункциональный комплекс. После 1918 года верхние этажи универмага отвели под коммунальное жилье.
Не смотря на столь престижное расположение, в жилых помещениях не было оборудованных санузлов и кухни. Из-за чего жильцам приходилось готовить в своих комнатах на горелках. Зато на правах жильцов люди могли бесплатно посещать кинопоказы и различные мероприятия, которые проводились в универмаге.
Коммунальные квартиры существовали в ГУМе вплоть до реконструкции здания в 1950-х годах. После капитального ремонта жилые помещения ликвидировали, полностью перепрофилировав верхние этажи под офисы и служебные помещения.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @Eliza.Krasnaya.
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