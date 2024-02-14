«Королева Судного дня» сделала запасы для жизни после конца света

Женщина из США стала называть себя «Королевой Судного дня», потому что полностью готова к концу света. Об этом пишет Daily Star.

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35-летняя Кристал Кристенсен, которая ведет блог Charmingly Frugal («Очаровательно бережливая»), всегда мечтала обеспечить семью всем необходимым для жизни в отрыве от цивилизации. Пережив землетрясение и пандемию, она взялась за дело всерьез и решила подготовиться к любой возможной катастрофе. Ее цель — сделать запасы, которых ей и ее родственникам хватит на годы.

У Кристенсен приготовлены тревожные чемоданчики с теплыми вещами, фильтрами для воды, сухими пайками и солнечными батареями. По ее словам, она просто хочет быть «подготовленной, а не напуганной». Свои привычки она называет страховкой на случай неблагоприятного развития событий или конца света.

Американка с четырех лет делала домашние заготовки — этому она научилась у своих бабушки и дедушки. Кристенсен также выращивает фрукты и овощи в своем саду. Домашние помидоры, картошка, персики, тыква и кукуруза помогают ее семье экономить до 4,8 тысячи долларов в год (примерно 437 тысяч рублей). Она также делает крупные закупки фермерского мяса и оптом покупает муку, рис и макароны.

«Невозможно быть чересчур подготовленным. Мир — очень шаткое место. Есть много угроз, и мы не знаем, что произойдет. Наша цель — создать запасы на многие годы», — заявила Кристал Кристенсен.