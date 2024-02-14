Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлинга с редчайшей ошибкой могут продать за 1,2 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

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Монету из серии, выпущенной в 2014 году в честь ста лет с начала Первой мировой войны, выставят на аукцион RWB Auctions в графстве Уилтшир. Во время чеканки одной из партий на аверс забыли поместить надпись с номиналом. В результате на нем остался лишь профиль королевы.

Из-за ошибки монеты стоит в сотни раз дороже номинала. Она будет выставлена на аукцион с начальной стоимостью 1,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 137 тысяч рублей).

Общий тираж юбилейной монеты, дизайн реверса которой повторяет знаменитый мобилизационный плакат времен Первой мировой войны с лордом Китченером, составил 5,7 миллиона штук. Точное число монет с ошибкой неизвестно.