$91.43+0.2397.81-0.38
Почта

Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлинга с редчайшей ошибкой могут продать за 1,2 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала
© Lenta.ru

Монету из серии, выпущенной в 2014 году в честь ста лет с начала Первой мировой войны, выставят на аукцион RWB Auctions в графстве Уилтшир. Во время чеканки одной из партий на аверс забыли поместить надпись с номиналом. В результате на нем остался лишь профиль королевы.

Из-за ошибки монеты стоит в сотни раз дороже номинала. Она будет выставлена на аукцион с начальной стоимостью 1,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 137 тысяч рублей).

Советские вещи, которые можно выгодно продать

Общий тираж юбилейной монеты, дизайн реверса которой повторяет знаменитый мобилизационный плакат времен Первой мировой войны с лордом Китченером, составил 5,7 миллиона штук. Точное число монет с ошибкой неизвестно.

На аукцион редкую монету передал Музей Королевского монетного двора, где при чеканке и был допущен промах. К монете прилагается письмо от эксперта по нумизматике и сертификат подлинности.

Истории