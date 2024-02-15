Нельзя венчаться и давать деньги в долг: приметы на Сретение Господне

Сегодня, 15 февраля, у православных один из важнейших христианских праздников – Сретение Господне.

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Само слово «сретение» означает «встречу» с Богом. Как следует из Евангелия от Луки, на сороковой день после рождества Христова Дева Мария и Иосиф наведались в иерусалимский храм, чтобы преподнести Всевышнему благодарственную жертву, в качестве которой обычно служили голуби. На пороге их приветствовал старец Симон, как и предрекали ранее: старец не может умереть, пока не встретит Христа Спасителя.

В этот день, как и в другие даты календаря, на Руси было положено следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него нечисть.

От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 15 февраля

Как и в другие церковные праздники, сегодня нельзя злиться, ругаться, браниться, проявлять агрессию и предаваться унынию. Негативные эмоции не сулят ничего хорошего ни тому, кто их переживает, ни тем, кому они адресованы.

На Сретение не рекомендуется заниматься грязной и тяжелой работой, то есть от любой уборки и стирки вещей сегодня лучше отказаться. То же самое касается работы в огороде, а также посещения бани – все это стоит сделать заранее либо отложить на следующий день.

Нельзя устраивать шумные застолья, выпивать, а еще венчаться и устраивать свадьбу.

15 февраля не самая подходящая дата в том числе для дальних поездок и путешествий: в этот день они не принесут ничего приятного, а только лишние хлопоты, верили наши предки

Нельзя класть деньги на кухонный стол да и в целом оставлять их на видном месте. Тот, кто ослушается запрета, таким образом прогонит удачу из своего дома.

А еще не стоит занимать или одалживать деньги, так как эти действия сулят финансовые трудности.

Что можно делать 15 февраля

Сретение Господне принято проводить дома, в кругу членов семьи и близких людей. На Руси в этот день устраивали праздничные обеды, приглашали гостей и угощали их блинами.

Также 15 февраля принято ходить в церковь и в том числе освящать свечи, которые можно хранить для особого случая.

Также сегодня важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Церковный праздник – самое время для свершения добрых дел.

Народные приметы 15 февраля