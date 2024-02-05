Это мы едим: выпечка из культовых романов

Некоторые писатели создают настолько детальный мир, что читатели запоминают даже упоминаемые в тексте блюда. Бывает, что поклонники произведения всерьез стремятся повторить рецепт известных им по книгам блюд, потому как знают, что те были особенно любимы персонажами. Часто такой едой оказывается выпечка.

© Кадр из фильма «Хоббит», 2012

О самой известной выпечке из культовых романов читайте в нашем материале.

Лимонные пирожные из «Игры престолов»

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Цикл «Песнь льда и пламени» богат не только на интриги и сюжетные повороты. Миры Джорджа Мартина настолько хорошо прописаны, что у персонажей есть любимые блюда. Та же Санса Старк обожает лимонные пирожные в матовом сахаре. Их она ела даже в тех случаях, когда была сыта. Настолько они ей нравились.

Для приготовления лимонных пирожным вам понадобится обычный набор для выпечки, а также лимонный сок и цедра целого фрукта. Матовое покрытие — это глазурь, состоящая из сахарной пудры, лимонного сока и сливочного масла.

Йоркширский пудинг из книг о Гарри Поттере

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Гарри Поттер не из любимчиков госпожи удачи: его родители умерли, когда он был совсем ребенком, а воспитывала мальчика семья, которая его совсем не любила. Бывало, что юному волшебнику отказывали в простой еде, отдавая все его двоюродному брату. Но даже так у Гарри Поттера появилось любимое блюдо: йоркширский пудинг.

В России пудинг многими воспринимается как десерт. В действительности это традиционное английское блюдо включает в себя мясо и готовится из кляра.

Мясной пирог из «Хоббита»

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Хоббиты, как знают поклонники книг Джона Толкина, очень любят поесть. У них существует несколько завтраков и обедов. А в меню входят очень сытные и даже тяжелые блюда. В их числе мясной пирог, которым Бильбо Бэггинс угощает наведавшихся к нему гномов в сказке «Хоббит».

Хоббиты знают толк в еде. По этой причине пироги с мясом у них имеют диаметр 20 сантиметров. А высота у такой выпечки достигает восьми сантиметров. Начинки должно быть очень много!

Кукурузные лепешки из «Приключений Тома Сойера»

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Том Сойер вел почти уличный образ жизни. Он хулиганил, дрался и ходил туда, где маленьким мальчикам появляться не следовало бы. Однако он не забывал сытно пытаться. А одним из тех блюд, что скрасили его дворовое детство, стали кукурузные лепешки со свининой.

Приготовленные Томом Сойером в на огне в лесу кукурузные лепешки со свининой легко можно повторить и дома. Достаточно выпечь лепешку и положить в нее нарезанную свинину. Затем согнуть лепешку пополам и запечь.

Кексы с кардамоном из «Джейн Эйр»

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История о Джейн Эйр разворачивается в XIX веке, когда место женщины было на кухне или за воспитанием детей. Героине романа Шарлотты Бронте явно хочется большего, но она всего лишь женщина в мире мужчин. Впрочем, ей это не мешает наслаждаться простыми радостями. Например, вкусной едой.

Одним из самых запоминающихся блюд для Джейн Эйр стали кексы с кардамоном, которыми ее угощала директор школы мисс Темпл. В суровой для юной девы действительности эта женщина проявляет заботу о Джейн и делает ее жизнь проще и вкуснее, чем у многих.

Для приготовления кексов с кардамоном подойдет классический рецепт кекса с добавленным кардамоном в качестве ингредиента.