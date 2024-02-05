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Это мы едим: выпечка из культовых романов

Некоторые писатели создают настолько детальный мир, что читатели запоминают даже упоминаемые в тексте блюда. Бывает, что поклонники произведения всерьез стремятся повторить рецепт известных им по книгам блюд, потому как знают, что те были особенно любимы персонажами. Часто такой едой оказывается выпечка.

Это мы едим: выпечка из культовых романов
© Кадр из фильма «Хоббит», 2012

О самой известной выпечке из культовых романов читайте в нашем материале.

Лимонные пирожные из «Игры престолов»

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Цикл «Песнь льда и пламени» богат не только на интриги и сюжетные повороты. Миры Джорджа Мартина настолько хорошо прописаны, что у персонажей есть любимые блюда. Та же Санса Старк обожает лимонные пирожные в матовом сахаре. Их она ела даже в тех случаях, когда была сыта. Настолько они ей нравились.

Для приготовления лимонных пирожным вам понадобится обычный набор для выпечки, а также лимонный сок и цедра целого фрукта. Матовое покрытие — это глазурь, состоящая из сахарной пудры, лимонного сока и сливочного масла.

Йоркширский пудинг из книг о Гарри Поттере

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Гарри Поттер не из любимчиков госпожи удачи: его родители умерли, когда он был совсем ребенком, а воспитывала мальчика семья, которая его совсем не любила. Бывало, что юному волшебнику отказывали в простой еде, отдавая все его двоюродному брату. Но даже так у Гарри Поттера появилось любимое блюдо: йоркширский пудинг.

В России пудинг многими воспринимается как десерт. В действительности это традиционное английское блюдо включает в себя мясо и готовится из кляра.

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Мясной пирог из «Хоббита»

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Хоббиты, как знают поклонники книг Джона Толкина, очень любят поесть. У них существует несколько завтраков и обедов. А в меню входят очень сытные и даже тяжелые блюда. В их числе мясной пирог, которым Бильбо Бэггинс угощает наведавшихся к нему гномов в сказке «Хоббит».

Хоббиты знают толк в еде. По этой причине пироги с мясом у них имеют диаметр 20 сантиметров. А высота у такой выпечки достигает восьми сантиметров. Начинки должно быть очень много!

Кукурузные лепешки из «Приключений Тома Сойера»

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Том Сойер вел почти уличный образ жизни. Он хулиганил, дрался и ходил туда, где маленьким мальчикам появляться не следовало бы. Однако он не забывал сытно пытаться. А одним из тех блюд, что скрасили его дворовое детство, стали кукурузные лепешки со свининой.

Приготовленные Томом Сойером в на огне в лесу кукурузные лепешки со свининой легко можно повторить и дома. Достаточно выпечь лепешку и положить в нее нарезанную свинину. Затем согнуть лепешку пополам и запечь.

Кексы с кардамоном из «Джейн Эйр»

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История о Джейн Эйр разворачивается в XIX веке, когда место женщины было на кухне или за воспитанием детей. Героине романа Шарлотты Бронте явно хочется большего, но она всего лишь женщина в мире мужчин. Впрочем, ей это не мешает наслаждаться простыми радостями. Например, вкусной едой.

Одним из самых запоминающихся блюд для Джейн Эйр стали кексы с кардамоном, которыми ее угощала директор школы мисс Темпл. В суровой для юной девы действительности эта женщина проявляет заботу о Джейн и делает ее жизнь проще и вкуснее, чем у многих.

Для приготовления кексов с кардамоном подойдет классический рецепт кекса с добавленным кардамоном в качестве ингредиента.

Ранее «Рамблер» писал о том, как проходил завтрак Людовика XIV, главного обжоры Франции.

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Шарлотта Бронте
Джейн Эйр
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