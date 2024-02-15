Покушение на Рузвельта и премьера «Золушки»: 15 февраля в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба. Пока мы проживаем обычный день, рождаются люди, издаются книги, вступают в силу новые законы, совершаются открытия в области физики, медицины, космоса и др.

© Кадр из фильма "Золушка"

«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 15 февраля.

Произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии, 2010 год

14 лет назад недалеко от Брюсселя столкнулись два поезда, в результате чего 18 человек и более 170 пассажиров получили ранения разной степени. Трагедия случилась в половину девятого утра, то есть в период утреннего часа-пика, что объясняет количество жертв. Из-за столкновения был объявлен перерыв в движении поездов, длившийся в итоге двое суток.

Арестован хакер Кевин Митник, 1995 год

Сотрудники правоохранительных органов арестовали Кевина Митника – американского консультанта по компьютерной безопасности, взломавшего домашний компьютер специалиста в сфере информационной безопасности Цутому Симомура. Ситнику удалось завладеть сотней засекреченных файлов, и, как отмечается, сделано это было искусно. И все же мужчина был найден и помещен под арест. Впоследствии Кевину предъявили более двух десятков обвинений в мошенничестве с использованием компьютерных систем. Согласно заявлению прокурора, выступающего на стороне обвинения по этому делу, ущерб от действий хакера составил более 80 миллионов долларов. Суд признал мужчину виновным и вменил наказание в виде лишения свободы сроком в 11 месяцев. В результате, правда, Митник провел в тюрьме четыре года, так как постоянно обнаруживались нелицеприятные для него факты.

Состоялась премьера мультфильма «Золушка», 1950 год

В прокат вышел музыкальный фэнтезийный мультфильм студии Walt Disney Productions под названием «Золушка» – экранизация одноименной сказки Шарля Перро, сюжет которой многим хорошо известен. Спродюсировал киноленту сам Уолт Дисней. Над «Золушкой» трудились в течение шести лет, а на ее производство было затрачено около 2,5 миллионов долларов. Примечательно, что кассовые сборы фильма составили более 263 миллионов долларов, что свидетельствовало о его явном успехе.

Совершено покушение на Франклина Рузвельта, 1933 год