В Петербурге находится 8 уникальных зданий, получивших название "домов-стаканов". Изначально они были построены как общежития, хотя сейчас большинство из них уже переведено в разряд жилых домов.

История этих необычных сооружений берет свое начало в 1975 году. Тогда одной из мастерских ЛенНИИпроекта было поручено спроектировать современное общежитие, которое своим оригинальным дизайном могло бы разнообразить однообразный вид спальных районов. Руководил проектом архитектор Давид Гольдгор.

Отличительной особенностью "домов-стаканов" является круглая форма и наличие круглого коридора, проходящего через все здание. Из этого коридора можно попасть в двухкомнатные блоки площадью 33 квадратных метра.

Изначально в "домах-стаканах" располагались двухкомнатные блоки с одной кухней на весь этаж. При переводе зданий в разряд жилых домов, каждый такой блок был переоборудован в отдельную квартиру.