В Японии действует строгое правило, обязывающее производителей следить за тем, чтобы продукты выглядели в точности так же, как на картинках на упаковке.

Согласно ему, изображения на упаковке должны максимально реалистично и достоверно передавать размер, форму, цвет и другие характеристики реального товара внутри. Если покупатель увидит существенные расхождения между фотографией и фактическим продуктом – это может быть расценено как введение в заблуждение и обман потребителя.