Почему продукты в Японии в точности совпадают с их изображениями на упаковке: видео
В Японии действует строгое правило, обязывающее производителей следить за тем, чтобы продукты выглядели в точности так же, как на картинках на упаковке.
Согласно ему, изображения на упаковке должны максимально реалистично и достоверно передавать размер, форму, цвет и другие характеристики реального товара внутри. Если покупатель увидит существенные расхождения между фотографией и фактическим продуктом – это может быть расценено как введение в заблуждение и обман потребителя.
Японские производители вынуждены скрупулезно контролировать весь процесс от дизайна упаковки до выпуска продукта, чтобы избежать нарушения правила. В противном случае компанию могут оштрафовать, обязать изменить упаковку или вовсе запретить производство вводящего в заблуждение товара. Именно поэтому в японских магазинах можно смело полагаться на картинки на этикетках – реальность не разочарует.