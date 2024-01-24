В японской культуре существует поверье, что люди с третьей группой крови обладают определенными негативными чертами характера и склонностями. Считается, что они более импульсивны, неорганизованны и не надежны по сравнению с людьми других групп крови.

Это поверье берет свои корни из популярной в 1930-х годах теории, созданной японским профессором Такэдзи Фурукава. Он утверждал, что группа крови человека влияет на его личностные качества и поведение. Согласно Фурукаве, люди с третьей группой крови обладают “эгоистическим” и “ненадежным” характером.

Хотя эта теория не имеет научного обоснования, многие японские работодатели до сих пор придерживаются соответствующих стереотипов и предубеждений. Они считают, что люди с третьей группой крови плохо подходят для работы в крупных японских корпорациях, где важна сплоченность коллектива, дисциплина и лояльность компании.

Поэтому в Японии и сегодня бытует дискриминация при приеме на работу людей с третьей группой крови. Многие компании открыто указывают соответствующие ограничения в вакансиях или требуют указывать группу крови в резюме. Хотя такая практика часто подвергается критике как ненаучная и неэтичная, изменить устоявшиеся стереотипы оказывается непросто.