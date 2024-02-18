В Волгоградской области бывшая учительница стала частным детективом

Вместо проверки домашних заданий женщина помогает находить исчезнувших интернет-любимых и выводит на чистую воду мошенников.

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60-летняя бывшая учительница начальных классов Елена Матвеева стала первоклассным следопытом. Она освоила соцсети и приложения по поиску людей, сообщает тг-канал Mash. Теперь она помогает другим людям в беде.

Одно из успешных дел: к детективу обратилась женщина с просьбой узнать информацию о друге по переписке. Мужчина обещал золотые горы, но потом исчез. Пожилая волгоградка нашла много интересного, а именно – с женщиной общался опытный мошенник.

Помимо защиты от брачных аферистов частного детектива просят проверять подозрительных собеседников по номерам, которые могут оказаться телефонными мошенниками. Также обращаются за помощью в поисках пропавших родных.