Ученые обнаружили самое крошечное позвоночное на Земле

Исследователи из Государственного университета Санта-Крус в США описали вид крошечных лягушек, обнаруженный в лесу в бразильском штате Баия, сообщает Daily Mail.

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Длина тела представителей Brachycephalus pulex составляет чуть больше семи миллиметров. Этот вид был впервые описан зоологами в 2011 году и отличается очень маленькими размерами и разнообразной окраской.

Мирко Соле и его коллеги из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии провели экспедицию в 2019 году, в ходе которой было обнаружено 46 особей Brachycephalus pulex на юге штата Баия.