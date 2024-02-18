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Ученые обнаружили самое крошечное позвоночное на Земле

Исследователи из Государственного университета Санта-Крус в США описали вид крошечных лягушек, обнаруженный в лесу в бразильском штате Баия, сообщает Daily Mail.

Ученые обнаружили самое крошечное позвоночное на Земле
© Poslednie-novosti.com

Длина тела представителей Brachycephalus pulex составляет чуть больше семи миллиметров. Этот вид был впервые описан зоологами в 2011 году и отличается очень маленькими размерами и разнообразной окраской.

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Мирко Соле и его коллеги из Государственного университета Санта-Крус в Бразилии провели экспедицию в 2019 году, в ходе которой было обнаружено 46 особей Brachycephalus pulex на юге штата Баия.

Длина тела взрослых самцов этого вида составляет в среднем семь миллиметров, что немного меньше длины тела самок. Исследователи отметили, что у этих лягушек практически отсутствуют твердые костные элементы, за исключением очень твердых и толстых черепа и позвоночника.

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