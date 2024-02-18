Как мошенники обманывают людей, притворяясь их начальниками

На службе у мошенников теперь искусственный интеллект. В прошлом году, по подсчетам российского Центробанка, киберпреступники украли у граждан почти 16 миллиардов рублей. И сумма эта больше прежней на 10%. Как не стать жертвой мошенников, расскажет специальный корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

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Обман становится изощреннее. Технологии помогают мошенникам. Сегодня не так уж и трудно лицо одного человека подменить другим. Несколько нехитрых махинаций и вот созрела мировая сенсация: у Анджелины Джоли новый роман. Историю можно придумать любую и заработать на ней. Ту же Джоли можно заставить говорить на любом языке мира.

Александр Лукашенко «рассуждал» на французском о пользе тяжелой еды на ночь. В каждой стране образ президента сакральный. Это эффективный элемент управления государством. Теперь при помощи искусственного интеллекта мошенники пытаются подобрать отмычку к этому инструменту. Подделать речь мошенникам проще простого. Берут реальное видео, реального человека, как правило, публичного и вкладывают в его уста то, что он на самом деле не говорил.

Таких программ, которые синтезируют голос человека, множество. Так, например, произошло в Кыргызстане. Президент республики вдруг начал рекламировать банк. В следующем видео мошенники опять используют харизматичный образ президента. Садыр Жапаров нахваливает какую-то бизнесвумен. Мгновенное опровержение опубликовали власти республики. Сейчас правоохранители выясняют, кому на ум пришло использовать видео с главой государства в корыстных целях.

«У нас есть ответственные службы, которые занимаются этим видом мошенничества. Предусмотрена статья до 10 лет с конфискацией имущества», – заявил глава пресс-службы МВД Кыргызстана Тилек Оторов.

И в Узбекистане поиграли вокруг образа президента. Шавкат Мирзиеев своим голосом, но не своими словами обратился к народу. И это тоже фейк.

Как бы хорошо не была сгенерирована речь, отличить подделку от оригинала можно. Главное внимательно слушать. Насторожить должна абсолютная тишина на заднем плане. В жизни человек всегда говорит в окружении каких-либо звуков. Речь, созданная нейросетью, убивает интершум. Во-вторых, в поддельном варианте речь человека, скорее, похожа на речь робота.

«Все равно в голосе проскакивают некоторые слова, такие как «э», «м», «э» и так далее. Соответственно, все вот эти артефакты будут отсутствовать абсолютно в синтезированной речи. Речь будет очень гладкая, она будет однотемповая, то есть темп речи не будет меняться», – пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Если звонят с неизвестного телефона, не разговаривайте, просто положите трубку. Если вам послышался голос близкого человека, надо спросить какое-то ключевое слово или ключевой вопрос, который заведомо известен только вам двоим», – сообщил главный архитектор систем искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

За кого только не выдают себя мошенники. Массовая рассылка появилась от имени главы Центробанка России. Конечно, же, фейковая. Региональные чиновники тоже под ударом. На Кузбассе пытались обмануть от имени местного министра здравоохранения. В Бурятии писали от главы Роспотребнадзора. В Краснодаре «прикидывались» мэром Евгением Наумовым.

«Это жалкое подобие. У нашего главы генеральский тембр голоса, а здесь максимум старший лейтенант», – прокомментировал директор департамента информационной политики МО г. Краснодар Павел Лаврентьев.

Доверчивые все же находятся. Центробанк составил портрет типичной жертвы киберпреступников. Чаще всего на уловку аферистов попадается работающая городская женщина 25-44 лет. Мужчины обманываются реже, но ненамного.

Сотрудники телеканала «МИР» тоже подверглись атаке мошенников, но умело проигнорировали ее.

«Однажды утром я просыпаюсь и мне приходит сообщение от нашего руководителя: «Доброе утро». Было понятно, что это мошенники, потому что руководителю незачем мне писать. Если нужно было дать какое-то задание или что-то мне сказать, он бы пришел и сказал лично, либо передал через редактора», – рассказала политический обозреватель информационной службы «МИР 24» Анна Бажайкина.

«Не будет ректор института инициировать беседу с лаборантом лаборатории. Перестаем дрожать, включаем голову, включаем критическое мышление, понимаем, что директор вам не может написать. Прекращаем разговор, даже не начинаем его, а просто блокируем», – дал совет Роман Душкин.

Шеф-редактор информационной службы «МИР 24» Дмитрий Альшин подобное сообщение тоже получал. На него не ответил. И тогда ему позвонили.

«Со мной очень вежливо общались, правда, на достаточно странные темы, например, про внутренний распорядок работы. Все это пытались люди узнать. Но безрезультатно», – рассказал Дмитрий Альшин.

По статистике каждый десятый, кто вступил в контакт с аферистами, отдал им свои деньги. В среднем 20 тысяч рублей. Обманываться люди не перестают. В разные времена по-разному. Герцен в своей книге описывал такую историю:

«Федор Рейс, никогда не читавшей химии, попал в профессора, потому что не он, а его дядя занимался ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию. Ему ехать не хотелось. Он отправил вместо себя племянника».