«Проклятие мумии Ленина»: как оно работало

Вы, наверняка, много слышали о проклятьях египетских фараонов и пирамид. А вот о проклятье Владимира Ильича Ленина — вряд ли. Верить или не верить — личное дело каждого. Но уж слишком много загадочных смертей связано с мертвым вождем революции…

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Маг и волшебник большевистской партии

Именно так Ленин называл Леонида Красина — наркома внешней торговли СССР. Тот верил в возможность воскрешения из мертвых и одним из первых настаивал на мумификации и сохранении тела Ленина. Красин же осуществлял и общее руководство ходом работ по бальзамированию Ильича после его смерти.

Леонид Борисович умер в 1926 году, находясь в Лондоне, где был полномочным представителем Союза. Согласно официальной версии, — из-за болезни крови. Но подтвердить это невозможно — тело было кремировано без вскрытия. Зачем такая спешка — непонятно.

Не выдержавший наркоза

Владимир Воробьев был одним из тех, кто непосредственно работал над бальзамированием тела вождя. Будучи профессором кафедры анатомии Харьковского медицинского института, он сам разработал несколько методик консервации человеческих тел и успешно применил их.

В 1937 году Воробьев оказался в Кремлевской больнице — ему потребовалась срочная операция на почке. Официальной причиной смерти называлась изношенность организма, не выдержавшего наркоза, но ходили упорные слухи, что умереть Воробьеву помогли «по указанию свыше».

Сомнительные выводы

Еще один человек, имевший доступ к телу Ленина и умерший при довольно неясных обстоятельствах, — Арон Залкинд. Этот советский ученый, врач — ученик Бехтерева — довольно подробно исследовал мозг Ленина. И на основании этих исследований выдвигал теорию, что в молодости вождь перенес сифилис, который так и не был полностью вылечен. Естественно, что такие выводы наверху посчитали, мягко говоря, сомнительными.