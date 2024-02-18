В РАН допустили наступление ледникового периода на Земле уже через 30 лет

Существует три катастрофических сценария развития жизни на нашей планете при глобальном потеплении. Один из них приведет Землю к ледниковому периоду уже через 30 лет. О самых страшных последствиях рассказал в разговоре со «Звездой» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

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Самый опасный сценарий для планеты - это повышение температуры воздуха через 300 лет примерно на 100 градусов. Тогда Земля станет похожа на Венеру, и цивилизация погибнет.

«Самое опасное - это то, что изменения климата могут приобрести необратимый характер, когда рост температуры приведет к тому, что в атмосферу поступает дополнительное количество CO2 из природных источников. Суммарное итоговое изменение температуры может достигнуть несколько сотен градусов», - сказал Карнаухов.

Второй сценарий связан с изменением течений в Северной части Атлантического океана. К этому региону относятся Европа, европейская часть России и Восточное побережье Северной Америки. Если вода начнет по-другому циркулировать, то есть вероятность резкого похолодания на 20-25 градусов. Это приведет к ледниковому периоду.

«Наступит резкое похолодание на 20-25 градусов. Значительная часть европейского континента может просто покрыться льдом. Такие процессы имеют название "ледниковые периоды". 50%, что это случится лет через 30. До конца века - вероятность почти 100%, если не изменится темп глобального потепления», - отметил эксперт.

При последнем сценарии из-за активного таяния ледников Гренландии или Антарктиды уровень океана может повыситься на насколько десятков метров. Вода при этом окажет давление на литосферные плиты, что приведет к активизации супервулканов и увеличению числа землетрясений, которые станут более мощными и способными унести жизни миллионов человек.