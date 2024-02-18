Вот что человек испытывает, находясь на грани смерти

Многие люди признаются, что сталкивались с различными видениями и чувствовали себя счастливее, когда переживали околосмертный опыт. Это подтверждают и научные исследования.

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Перед самой смертью человек может видеть галлюцинации. Они кажутся очень реалистичными, поэтому если этот опыт был положительным, то ничего плохо не происходит, но вот отрицательный околосмертный опыт может усилить страх смерти или даже привести к психологической травме.

Есть три вида негативного опыта, который человек испытывает перед смертью. Это воспоминания, которые не воспринимаются в положительном ключе; пытки людей и мучительная загробная жизнь; пустота и «ничего».

Тем не менее большинство людей сообщают о положительных воспоминаниях в такие минуты. Эти воспоминания помогают им осознать радость жизни. Например, они видят, как все моменты жизни «проплывают» у них перед глазами или видят свет в конце туннеля. В результате у человека возникает ощущение спокойствия, лёгкости, свободы.

Большинство нейропсихологов считают, что околосмертный опыт - это видения умирающего мозга. Причём чтобы это испытать, вовсе не обязательно умирать. Известно, что подобный опыт могли прожить и опытные буддийские монахи. Но все они перед этим медитировали 20 и более лет, часто несколько часов напролёт.