День защитника Отечества: что это за праздник и как его отмечают. Простыми словами

День защитника Отечества — государственный праздник, отмечаемый в России и некоторых бывших странах СССР ежегодно 23 февраля. Считается днём воинской славы наряду с Днём Победы (9 мая). В этот день принято поздравлять мужчин и женщин, имеющих отношение к армии и оборонной сфере страны.

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История праздника и выбор даты

Этот праздник — советское изобретение, до революции его не отмечали. 27 января 1922 года Президиум ВЦИК РСФСР постановил отметить четвёртую годовщину создания Красной армии. Официальным днём её создания назначили 23 февраля 1918 года. Но в истории этот день остался как один из наиболее тяжёлых как для армии, так и для страны в целом.

Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Совет народных комиссаров Советской России издал 15 января 1918 года (28 января по новому стилю). Возглавивший страну Владимир Ульянов-Ленин также подписал декрет о выделении из государственного казначейства 20 млн рублей на военные нужды.

Опубликовали документ за подписью Ленина и ряда других большевистских деятелей пять дней спустя, после чего на фронте продолжавшейся тогда ещё Первой мировой началась запись добровольцев в новую армию. Но в Петрограде первый пункт записи в Красную армию открылся лишь 21 февраля по новому стилю, то есть после возобновления состояния войны после длительного перемирия между Россией и Германией.

Свежеобразованной Красной армии молодого Советского государства пришлось в довольно сложных условиях противостоять германскому наступлению. В стране царили послереволюционные беспорядки, разруха и гражданская война, к которой добавлялась необходимость противостояния внешним врагам. Оборону Советской России возглавил бывший генерал Михаил Бонч-Бруевич, а Комитет революционной обороны Петрограда — революционер Яков Свердлов.

Между тем скорость продвижения немцев, без особого сопротивления захватывающих российские города, доходила до 50 км в сутки. Надежды большевиков на сводные красноармейские части и «пролетарскую» Красную гвардию не оправдались — в частях фиксировали многочисленные случаи ослушания, дезертирство. Желанием воевать за молодую советскую власть тогда горели немногие.

Узнав о мобилизации Красной гвардии и готовящемся преобразовании её в Красную армию, многие петроградские красногвардейцы поспешили сдать оружие и разойтись по домам.

Утром 23 февраля германский курьер доставил Совнаркому ультиматум с требованием капитуляции; на размышление было отведено 48 часов, причём бо́льшая часть времени ушла на доставку ультиматума.

В тот же день на заседании Центрального комитета коммунистической партии СССР Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. В опубликованной двумя днями позднее статье «Тяжёлый, но необходимый урок» Владимир Ленин рассуждал, что с существующим состоянием армии выиграть эту войну у Германии не представляется возможным:

«Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (…) В Советской республике нет армии».

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Несмотря на то что часть оппозиционно настроенной по отношению к большевикам интеллигенции приветствовала наступление немцев, известие о капитуляции как будто вдохнуло новые силы в разрозненные ряды советских граждан.

23 февраля началась массовая запись добровольцев в Красную армию, а 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды, которые начали оказывать немцам сопротивление. Мощные бои велись под Псковом, под Ревелем, в городе Валке, в районе Гдова. Но были заведомо не равны.

Итогом этого стал сепаратный Брестский мир от 3 марта 1918 года. Он положил конец военным действиям, однако его условия, по которым Россия теряла значительную часть западных территорий, вызвали резкую реакцию внутри страны, так что его прозвали «похабным». Тем не менее перемирие дало возможность большевикам сконцентрировать усилия на гражданской войне внутри страны и построению нового государства, что им в конечном итоге и удалось.

Спустя год Красная армия уже была сформирована и представляла вполне серьёзную силу. Поэтому было решено отметить годовщину её официального основания.

Предложение отпраздновать поступило от председателя Высшей военной инспекции РККА Подвойского 10 января, а 28 января 1919 года — спустя ровно год — на пленарном заседании Моссовета его председатель и член ВЦИК Каменев поздравил присутствующих со славной годовщиной. Однако «по целому ряду технических причин» празднование отложили 17 февраля, а позже ВЦИК для удобства перенёс его ещё раз на 23 февраля, поскольку это было воскресенье.

Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлён только в 1922 году, после окончания Гражданской войны.

Так и повелось, что в последующем в качестве Дня Красной армии (который затем трансформировался в День Советской армии) отмечались годовщины того самого первого празднования, несмотря на весь контекст.

Постепенно советские власти постарались сгладить память о «позорном мире» и подтянуть официальную идеологию под назначенную дату. В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном революционером и соратником Ленина Львом Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определялось так:

«23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы»

Во второй половине 1930-х годов в СССР события февраля 1918 года стали трактоваться как победа, одержанная в эти дни над немцами под Псковом и Нарвой. Иосиф Сталин, ставший верховным главнокомандующим СССР, предложил такой вариант взгляда на те события:

«Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днём рождения молодой Красной армии»

И хотя ряд историков считает, что никаких боёв в этот день ни в германских, ни в советских архивах не зафиксировано, есть версии , что в этот день эстонские красногвардейцы и латышские красные стрелки впервые дали немцам отпор и приостановили их наступление.

Со временем события Первой мировой войны потускнели в народной памяти, тем более что Великая Отечественная оказалась для СССР намного более страшным ударом, но закончилась безоговорочной победой. А дата и уважение к победам армии осталась. С 1946 года День Красной армии стал называться День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-морского флота.

Нынешнее название День защитника Отечества приобрёл в 1995 году. С 2002 года этот день стал официальным выходным.

В каких странах отмечается День защитника Отечества

Сейчас День защитника Отечества отмечается в России и ещё ряде стран, входивших ранее в состав СССР. Это:

Республика Беларусь;

Кыргызстан;

Таджикистан;

непризнанная Приднестровская Молдавская Республика;

Южная Осетия;

Перестали считать государственным праздником, но проводят торжественные мероприятия:

Армения;

Республика Абхазия;

Латвия;

Эстония.

На Украине День защитника Отечества не был выходным днём, но отмечался до 2008 года, пока указом президента Виктора Ющенко не учредили новую дату — 29 января в честь противостояния красной армии и украинскими вооружёнными формированиями на заре становления советской власти.

14 октября 2014 года президент Украины Пётр Порошенко окончательно отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, заявив, что «Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого». Взамен установлен новый праздник — День защитника Украины (14 октября).

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Традиции отмечания 23 Февраля

В странах, празднующих День защитника Отечества, в этот день принято возлагать цветы и венки к воинским мемориалам и Вечному огню. Во многих странах проходят торжественные мероприятия с участием армии, концерты военно-патриотической песни, парады, реконструкции сражений. Оканчивается день праздничным салютом.

23 Февраля также стал одной из важных дат для патриотического воспитания молодёжи. Начиная с младшей школы и даже раньше детям рассказывают о значении этого праздника, привлекают к различным торжественным мероприятиям, концертам, изготовлению открыток и подарков для защитников Отечества — солдат, ветеранов или хотя бы просто родственников мужского пола.

Кроме того, чтобы уравновесить гендерный праздник 8 марта, когда принято поздравлять всех женщин, 23 Февраля в России и странах СНГ назначили «мужским» днём, хотя в армии служат и женщины тоже. Обусловлено это тем, что все мужчины по базе несут воинскую обязанность и многие в какой-то момент отслужили в армии (либо прошли военную кафедру) и состоят в воинском запасе, поэтому считаются пусть и не действующими, но потенциальными солдатами. А мальчиков, даже маленьких, поздравляют как «будущих защитников Отечества».

Подарки на 23 Февраля

Своеобразным мемом стал «стандартный набор» подарков мужчинам на 23 Февраля. Обычно он включает в себя носки и бритвенные принадлежности — как что-то универсальное, «мужское» и всегда нужное.

При этом далеко не все мужчины считают это подарком и нередко обижаются за отсутствие у женщин фантазии и желания порадовать вторую половину. Поэтому каждый год в феврале интернет начинает пестреть статьями «Что подарить мужчине на 23 февраля», а после праздника россияне хвастаются подаренным в соцсетях или соревнуются, чей подарок хуже.

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По факту универсального подарка для всех мужчин не существует — выбирать приходится, учитывая предпочтения каждого по отдельности. Но есть много «быстрорастворимых» идей, которые пригождаются, когда одарить нужно срочно или массово.

мужской парфюм;

хороший мужской гель для душа или мыло ручной работы; средства для ухода за кожей после бритья или средства для бороды;

шапки и шарфы, особенно связанные своими руками;

футболки или толстовки с оригинальными принтами;

алкоголь* и аксессуары для него: графины, рюмки, набор сомелье, профессиональные штопоры, камни для виски и т. п. сигары, курительные трубки и табак*;

мужские браслеты, кулоны и кольца;

пауэрбанк;

наушники;

кожаные аксессуары: ремни, сумки, портмоне;

фляга или термос;

кружки в интересном дизайне;

дорогой весовой чай или кофе;

фитнес-браслет или наручные часы;

портативный жёсткий диск;

складной или охотничий нож;

сертификаты на приятное времяпрепровождение: массаж, игра в страйкбол или пейнтбол, прыжок с парашютом, аэротруба и т. д.

*Всё это вредит здоровью.

Как отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году

День защитника Отечества — государственный праздник. Когда он выпадает на субботу или воскресенье, обычно либо смежные с ними пятница, либо понедельник объявляются нерабочими — в редких случаях этот лишний выходной могут перенести, например, приплюсовав к майским или июньским праздникам.