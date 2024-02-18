Мусульманский батальон. Как воевали спецназовцы из Центральной Азии

Непобежденные! С развернутыми флагами и высоко поднятой головой ровно 35 лет назад Амударью, которую все, кто воевал в Афганистане, называли речкой, пересекла последняя колонна советских войск. А началось все в 1979 году со штурма дворца Амина. Всего за несколько недель ограниченный контингент смог взять под контроль огромную страну, нейтрализовать одну из самых больших армий в Малой Азии и при этом потерять менее ста человек.

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Вывод войск в обмен на устные обещания Горбачеву о нерасширении НАТО стал очередной бессмысленной уступкой тогдашнего советского руководства Вашингтону. Но в нашей общей истории останется подвиг тех, кто воевал за речкой. Об одном из самых секретных подразделений главного разведывательного управления советской армии – рассказ обозревателя «МИР 24» Дмитрия Барбаша.

27 декабря 1979 года. Штурм дворца Амина. Операция советских спецслужб по свержению афганского премьера Хафизуллы Амина в историю вошла под кодовым названием «Шторм-333».

«Чтобы дойти до дворца, было две группы. Одна на БМП, другая на БТР-70. Старшим одной группы был лейтенант Шарипов, второй – командир первой роты Турсункулов, лейтенант», – рассказал Хабибджан Холбаев, в 1979 году командир 154-го отряда специального назначения.

Это было боевое крещение 1-го Мусульманского батальона. И Рустамходжи Турсункулова. Командир поставил ему задачу: как можно ближе подойти на БТРах ко дворцу Амина и высадить там десант. Бойцов спецподразделений КГБ СССР «Гром» и «Зенит».

«Как только мы вышли за поворот, нас осветили прожекторы. А теперь представьте, началась стрельба. Я хотел уже уйти вниз, но люк не закрывался. Потом выяснилось, что крупнокалиберная пуля попала между люком и затвором», – вспоминает воин-интернационалист, ветеран спецназа Рустамходжа Турсункулов.

Заходить внутрь у «мусбатовцев» приказа не было. Но все же они приняли участие в штурме, когда атака спецназа начала захлебываться, рассказывает Андрей Бояринов. Его отец, командир группы «Зенит» Григорий Бояринов, руководил операцией. И погиб в том бою.

«Вместе с несколькими офицерами он уничтожил узел связи на первом этаже. Ну и потом для него было очевидно, что сил для того, чтобы ворваться на второй этаж и решить задачу, было недостаточно. Выскочил из дворца, фактически из помещения на улицу, и стал поднимать мусульманский батальон», – рассказал сын Героя СССР Г.И. Бояринова Андрей Бояринов.

В коридорах из-за выстрелов и взрывов гранат было трудно разобрать, где охрана Амина, а где спецназ. Сориентироваться помог пароль «Яша-Миша». Так звали командиров групп. И русский мат. Штурм дворца, который считался неприступным, занял 43 минуты. Погибли 14 бойцов спецназа. У афганцев – 200 убитых, около полутора тысяч солдат сдались в плен.

«У семи человек орден Ленина, 12 были награждены орденом Боевого Красного Знамени, 42 человека получили орден Красной Звезды», – отметил Хабибджан Холбаев.

Командовал 154-м отрядом специального назначения Хабибджан Холбаев. Узбек по национальности. Изначально его бойцы должны были охранять афганского президента Нур Мохаммада Тараки. Но в результате переворота к власти пришел Хафизулла Амин. Он начал авторитарную политику. И как полагали в Москве, был связан с ЦРУ.

«В обиходе этот отряд получил название «Мусульманский» в силу его комплектации. В личном составе были в основном узбеки, таджики, туркмены. Кое-где упоминается, что были еще и казахи. Единственное, на ЗСУ «Шилка» были люди русской национальности, славянской национальности», – рассказал воин-интернационалист, ветеран спецназа Рустамходжа Турсункулов.

Подготовка была не жесткой – жестокой. Из 1000 бойцов отобрали 532 человека. «Мусбатовцы» должны были метко стрелять на бегу, поражать мишени сквозь дымовую завесу. 30-километровые марш-броски под палящим солнцем сменяли занятия по фарси.

«Если скажут, что мы, мусульмане, стреляли в братьев-мусульман, могу ответить одно: на войне есть правило – если не стреляешь ты, убивают тебя. Даже если я и думал, что там мои братья, единоверцы, они вряд ли это учитывали, стреляя в меня», – отметил воин-интернационалист Соатмумин Буриев.

«Повезли форму, она из овчины была сделана. Личный состав, когда мы должны были батальонные учения проходить, по горам, переодели, потом провели учения, опять переоделись в обыкновенную спецназовскую форму», – рассказал воин-интернационалист, ветеран спецназа Эдуард Ибрагимов.

Эркин Жуматаев служил уже во 2-м «Мусбате». Его еще называли «капчагайский батальон», или «газнийский спецназ». В официальных документах это 177-й отряд Главного разведуправления Генерального штаба. Командовал им Борис Керимбаев. Душманы прозвали его «Кара майор» или «Черный майор».

«Тогда за его голову пообещали миллион долларов. Но среди нас не было предателей, и мы своего командира любили, потому что он был всегда справедливым», – отметил воин-интернационалист Эркин Жуматаев.

В одном из боев лейтенанта Жуматаева тяжело ранило. Но он сбежал из госпиталя и вернулся в строй. Сложнее всего «Мусбату» было в Панджшерском ущелье, одной из ключевых точек афганской войны. Где вся полнота власти была у полевого командира Ахмад Шах Масуда, которого называли «Панджшерским львом».

«Против нас воевали не только мусульмане. Там наемников очень много было, со стороны Пакистана, вплоть до африканцев. Они, естественно, были не такие молодые, как наши солдаты, это были опытные наемники», – вспоминает Эркин Жуматаев.

Через Панджер шли караваны с оружием. Отсюда душманы атаковали важнейший перевал Саланг. В мае 1982-го советские войска выбили отряды Ахмад Шаха Масуда из ущелья. Удерживать позиции приказали «Мусбату». Началось противостояние «Черного майора» и «Панджшерского льва».

«Вокруг горы. А в горы наша техника не идет, только по дорогам. Внизу дорога есть. По этой дороге техника идет. А когда ты идешь на боевое задание, все на себе надо нести – снаряды, боеприпасы, продукты, воду, все с собой», – рассказал Эркин Жуматаев.

Первоначально майору Керимбаеву приказали удерживать ущелье месяц. «Мусбат» продержался почти год. Спецназовцы взяли на вооружение тактику моджахедов. Наносили им внезапные, точечные удары. «Панджшерский лев» был вынужден заключить перемирие.

«Керимбаев был достаточно неразговорчивый человек. О том, какой он, мы узнавали от его бойцов. О Тукеновиче можно много чего рассказывать, но я жалею, что он не стал генералом, что он не окончил академию, ему просто не дали это сделать, и я жалею о том, что он не стал Героем Советского Союза», – отметил президент союза «Боевое братство Казахстана» Сергей Пашевич.

В истории был еще и 3-й «Мусбат». 173-й отдельный отряд специального назначения сформировали в 1980-м году. Из коренных национальностей Северного Кавказа и Закавказья. Но в Афганистан его отправили только через четыре года. К этому моменту после многочисленных ротаций личного состава он перестал быть мусульманским.