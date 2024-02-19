День в истории, 19 февраля: знаменательные события

Каждый день в каждом году в мире происходило что-то особенно важное.

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А что происходило 19 февраля? Оказывается, в этот день родились Николай Коперник, Шиваджи и Милли Бобби Браун, умерла Харпер Ли, началась битва при Иводзиме и извержение самого смертоносного вулкана в Южной Америке, а Фидель Кастро ушел с поста президента Кубы.

"Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Исторические события в этот день

В 1600 году произошло извержение перуанского стратовулкана Уайнапутина, вызвавшее самое сильное извержение в истории Южной Америки, унесшее жизни более 1000 человек и серьезно повлиявшее на климат планеты.

В 1649 году усилия голландской колонизации были прекращены португальцами после второй битвы при Гуарапе в Бразилии.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон

В 1913 году Педро Ласкурайн стал президентом Мексики на 45 минут — самый короткий срок для президента любой страны.

В 1942 году президент США Франклин Д. Рузвельт после нападения на Перл-Харбор подписал указ о заключении в тюрьму всех американцев японского происхождения, проживающих в стране.

В 1945 году стратегически важный остров Иводзима был захвачен 30 000 морских пехотинцев США, чтобы захватить контроль над ним у японцев на заключительном этапе Второй мировой войны.

В 1978 году египетские силы совершили неудачный рейд в международный аэропорт Ларнаки, чтобы помешать угону самолета без разрешения властей Кипра. 15 египетских коммандос были убиты полицией.

В 2007 году Дэвид Карп

В 2008 году лидер кубинских революционеров и коммунистов Фидель Кастро ушел с поста президента.

Спорт

В 1984 году Фил и Стив Маре-Салом стали первой парой братьев, выигравшей золотую и серебряную медали в одном и том же соревновании на Олимпийских играх.

В 1989 году Даррел Уолтрип выиграл 31-ю гонку Daytona 500, когда команда Hendrick Racing решила использовать топливную стратегию, став единственной машиной, которая не вышла на пит-стоп на последних кругах.

Культура и искусство

В 1949 году первая премия Боллингена в области поэзии была вручена американскому поэту Эзре Паунду.

В 1963 году была опубликована книга Бетти Фридан «Загадка женственности», что положило начало второй волне феминизма в Соединенных Штатах.