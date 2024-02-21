Нельзя долго смотреться в зеркало и подметать полы: приметы на 21 февраля
Сегодня православная церковь вспоминает святого Захария – одного из двенадцати ветхозаветных "малых" пророков, жившего в шестом веке до Рождества Христова и вернувшегося из вавилонского плена. По народному календарю 21 февраля отмечают праздник Захара Серповидца – такое прозвище пророк получил после того, как в пророческом откровении ему явился летающий в воздухе изогнутый свиток в форме серпа.
Как и в любой другой день года, 21 февраля было принято следовать поверьям, так как таким образом в дом можно было завлечь добрых духов и оградиться от злых. В праздник Захара Серповидца наши предки также следили за погодой и любыми ее изменениями, ведь так можно было предсказать, какой урожай будет собран в скором времени, придут ли холода и каким выдастся следующий сезон.
Выполнение каких действий сегодня не принесет ничего хорошего, а на какие, напротив, стоит потратить свое время, согласно поверьям, – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 21 февраля
- Девушкам нельзя долго смотреться в зеркало, так оно может забрать у них красоту и молодость.
- Также сегодняшний день не подходит для проведения хирургических вмешательств – если есть возможность отложить операцию на другой день, то лучше так и поступить. То же самое касается и похода к стоматологу.
- Не стоит сегодня работать с топором и пилой, так как высока вероятность пораниться этими инструментами.
- Нельзя подметать пол, так как вместе с пылью грязью из дома можно вымести здоровье и благополучие.
- Праздник Захара Серповидца не подходит для принятия важных решений, связанных с финансами. На Руси считалось, что в таком случае человек столкнется с обманом и неудачей.
- Нельзя 21 февраля завидовать чужим успехам, достатку. Проявление подобных эмоций навредит как завистнику, так и тому, в отношении кого проявляется зависть, верили наши предки.
- Нет смысла сегодня отправляться на рыбалку, так как высока вероятность вернуться домой без улова.
Что можно делать 21 февраля
- На Руси в этот день было принято начинать подготовку садового инвентаря к работам в поле: кропить крещенской водой телегу, лопату и, конечно же, серп. Последний, кстати, подвешивали у входа в дом, чтобы он оберегал его и домочадцев от нечисти.
- Сегодняшний день благоприятен для начала отношений, предложения руки и сердца, а также проведения свадьбы.
Народные приметы
- Морозное утро предвещает раннее наступление весны, верили наши предки.
- Большая луна с красноватым отливом в небе говорит о том, что стоит ждать оттепели.
- Если куры кудахчут активнее, чем обычно, значит, скоро выпадет много снега. То же самое касается и гиперактивного поведения собак.
- А галдеж птиц предвещает резкое изменение погоды.