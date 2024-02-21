Нельзя долго смотреться в зеркало и подметать полы: приметы на 21 февраля

Сегодня православная церковь вспоминает святого Захария – одного из двенадцати ветхозаветных "малых" пророков, жившего в шестом веке до Рождества Христова и вернувшегося из вавилонского плена. По народному календарю 21 февраля отмечают праздник Захара Серповидца – такое прозвище пророк получил после того, как в пророческом откровении ему явился летающий в воздухе изогнутый свиток в форме серпа.

Как и в любой другой день года, 21 февраля было принято следовать поверьям, так как таким образом в дом можно было завлечь добрых духов и оградиться от злых. В праздник Захара Серповидца наши предки также следили за погодой и любыми ее изменениями, ведь так можно было предсказать, какой урожай будет собран в скором времени, придут ли холода и каким выдастся следующий сезон.