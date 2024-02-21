Авиакатастрофа над Эвбеей и открытие исторического музея: 21 февраля в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба. Пока мы следуем привычному распорядку дня, на свет появляются люди, печатаются книги, принимаются новые законы, совершаются открытия в области физики, медицины и др.

© РИА Новости

«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 21 февраля.

Исчезновение самолета над Эвбеей, 1944 год

80 лет назад в этот день, пролетая над Эгейским морем, недалеко от острова Эвбея, с радаров пропал самолет Ju-52 немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa. Выполнялся рейс Салоники-Афины, а на борту судна находились тринадцать пассажиров и трое членов экипажа. Спустя сорок минут после взлета пилот сообщил диспетчерам о возвращении в аэропорт из-за проблем с двигателем. В течение пяти минут после этого самолет снизился до высоты в 30 метров над уровнем моря, а экипаж больше не выходил на связь. Поисковые работы в водах Эгейского моря прошли безрезультатно – ни остатки самолета, ни тела пассажиров найдены не были.

Открылся первый Московский международный кинофестиваль, 1935 год

В период с 21 февраля по 1 марта 1935 года в московском Доме кино состоялся первый международный кинематографический смотр в СССР, в котором приняли участие Великобритания, Венгрия, Италия, Китай, Польша, США, Франция и Чехословакия. Открылся он спустя три года после проведения первого Венецианского кинофестиваля: советские власти решили не отставать от итальянцев и устроить мероприятие подобного рода в своей стране с целью культурного сближения с другими государствами и продвижения отечественного кинематографа.

Умер последний каролинский попугай, 1918 год

106 лет назад в зоопарке Цинциннати умер последний каролинский попугай, самое раннее упоминание о семействе которого датируются 1583 годом. Они имели пестрый окрас из трех цветов – зеленого, оранжевого и желтого, но запомнились орнитологам не этим. Как предполагал натуралист Джон Одюбон, каролинские попугаи были ядовиты: вскоре после их поедания умирали кошки. Согласно одной из гипотез, это происходило из-за нестандартного рациона питания пернатых: они лакомились ядовитыми семенами дурнишника.

Подписан указ о создании государственного исторического музея, 1872 год