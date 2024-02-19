И больше их не видели: какие буквы исчезли из русского алфавита

Первый славянский алфавит появился в 863 году и насчитывал 46 букв, предложенных Кириллом и Мефодием. Однако с тех пор русский язык сильно изменился. Канули в лету грамматические конструкции, слова и, конечно, буквы.

© Unsplash.com

О том, какие буквы исчезли из русского алфавита, читайте в нашем материале.

Ѵ — ижица

«Ижица» пришла в русский алфавит из греческого, а исчезла немногим после 1918 года. Ее потомком принято считать букву «В». Владимир Иванович Даль в свою очередь считал, что «Ижица» отвечает не только за «В», но и за «i».

До 1918 года «Ижица» располагалась в самом конце алфавита, следуя после «Я». В народе была даже говаривали «Он знает науку “от Аза до Ѵжицы”». Позже «Ижицу», как несложно догадаться, убрали, переложив ее функционал на «И».

Ћ — гервь

«Гервь» сегодня относят к навсегда ушедим из русского алфавита буквам. Впрочем, даже в те времена, когда ее использовали, встречалась «Гервь» лишь в определенных случаях. Во-первых, ее использовали в заимствованных словах, откуда та, как считают эксперты, и пришла. Во вторых, «Гервь» появлялась в речи и на письме тогда, когда человек хотел выразить сильную эмоцию. В устной речи «Гервь» обозначала современную мягкую «Г».

В сети пишут, что «Гервь» имеет прямое отношение к таким современным словам русского языка, как «герой», «геройский», «героиня» и так далее. Также она якобы породила определения герба и геральдики. К такому выводу пришли ученые, выявив, что у «Гервь» есть еще одно звучание: дервь, что может ассоциироваться с размашистыми ветвями дерева, в том числе семейного древа.

Ѳ — фита

«Фита» в русском алфавите царской поры стояла на предпоследнем месте, перед ижицей. А встречалась фита в словах иностранного происхождения: география, кафтан, кефир, фонарь, манифест, трансформация.

Судьбу «Фиты» решило ее родство с другой буквой — «Фертом». Его написание схоже с «Фитой», но, в отличие от нее, его линии выходили за границы овала, делая «Ферта» похожим на подбоченившийся бочонок. Из-за этой схожести «Ферта» и «Фиту» часто взаимозаменяли, используя каждую на свое усмотрение. Закончилось все тем, что «Фиту» убрали в 1918 году, а «Ферт» превратился в современную «Ф».

ѣ — ять

«Ять» имеет богатую историю. До 1918 года она использовалась в разных словах, но в отличном друга от друга виде. Только грамотный человек знал все правила для корректного ее использования. В ту пору русская грамматика не имела единых правил орфографии и пунктуации, на что филологи обратили внимание лишь в середине XIX века. Тогда «Ять» отвечала на звук, похожий на переход от «И» и «Э».

Судьбу «Ять» решили в 1918 году, когда правительство приняло решение упростить русскую речь. До нас дошел ее родственник — буква «Е».