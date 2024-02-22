В Алабаме запланировали вторую казнь с применением чистого азота

Власти американского штата Алабама в скором времени планируют провести вторую смертную казнь с помощью чистого азота. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, с просьбой назначить дату исполнения наказания в Верховный суд Алабамы обратился генпрокурор Стив Маршалл.

Приговоренный к высшей мере - 59-летний Алан Юджин Миллер, который в 1999 году убил трех человек.

Напомним, первая в истории Соединенных Штатов казнь с применением азота состоялась 26 января. Как отмечали ее свидетели, заключенный Кеннет Юджин Смит во время процедуры пережил страшные мучения, поскольку, скорее всего, находился в сознании. Он испытывал сильные судороги и умер только спустя 10-15 минут после ее начала.