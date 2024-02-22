«Чем страшнее и труднее — тем интереснее»: к юбилею Михаила Громова

24 февраля исполнится 125 лет со дня рождения Михаила Громова. Будущий летчик-инструктор (его курсантом стал Валерий Чкалов), будущий испытатель, поднявший на крыло не один самолет, так описывал впечатления от первой встречи с аэропланом:

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"Мне почему-то казалось, что чем страшнее и чем труднее — тем интереснее, и тем сильнее меня привлекало и тянуло на борьбу, на преодоление, завоевание каких-то неизведанных, новых жизненных задач"

ТАСС вспоминает биографию пилота-легенды

Михаил Михайлович Громов родился 24 февраля 1899 года (по старому стилю 12 февраля) в городе Твери в семье военного врача.

В 1916 году окончил в Москве реальное училище Константина Воскресенского, в 1916–1917 годах учился в Императорском Московском техническом училище (ныне — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).

Весной 1917 года стал выпускником действовавших при училище авиационных теоретических курсов профессора Николая Жуковского (впоследствии на базе курсов был образован Центральный аэрогидродинамический институт, ЦАГИ). В звании прапорщика Михаила Громова командировали в школу авиации Московского общества воздухоплавания (позднее — Московская авиационная школа), которую он окончил в июне 1918 года.

Инструкторская работа

После Октябрьской революции, в феврале 1918 года вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). С июня 1918 года по 1919 год работал летчиком-инструктором в Московской летной школе.

Принимал участие в Гражданской войне 1917–1922 годов. С ноября 1919 года служил летчиком 29-го разведывательного авиаотряда на Восточном фронте. В мае — ноябре 1920 года был летчиком 2-го авиационного звена Приуральского сектора войск внутренней охраны Республики.

В 1921 году вернулся в Московскую авиашколу на должность инструктора. В 1922–1924 годах руководил отделением боевого применения 1-й Высшей авиационной школы в Москве.Занимался гимнастикой и бегом, был одним из первых спортсменов-тяжелоатлетов РККА. В 1923 году завоевал титул чемпиона СССР среди штангистов в тяжелом весе.

В мае — июле 1924 года занимал пост летчика-инструктора и командира отряда в Высшей военной авиационной школе стрельбы и бомбометания (город Серпухов Московской губернии, ныне — области).

Работа летчиком-испытателем

В 1924–1930 годах был летчиком-испытателем Научно-опытного аэродрома Военно-воздушных сил в Москве (с 1926 года — Научно-испытательный институт ВВС; ныне — Государственный летно-испытательный центр Минобороны им. В.П. Чкалова). Первым совершил полеты на самолетах У-2 (По-2, 1927), И-4 (1927), И-3 (1928), И-4бис (1928), АНТ-9 (1929), Р-6 (1929) и др. 23 июня 1927 года в ходе испытаний истребителя И-1 первым в СССР выполнил вынужденный прыжок с парашютом из самолета, вошедшего в плоский штопор.

10–13 июня 1925 года на почтовом биплане Р-1 вместе с бортмехаником Евгением Родзевичем участвовал в групповом перелете шести самолетов по маршруту Москва — Пекин (6 тыс. 476 км за 52 ч летного времени).

31 августа — 2 сентября 1926 года на опытном самолете АНТ-3 "Пролетарий" с Родзевичем перелетел по маршруту Москва — Кенигсберг — Берлин — Париж — Рим — Вена — Варшава — Москва (7 тыс. 150 км, 34 ч 15 мин летного времени).10 июля — 8 августа 1929 года на опытном самолете АНТ-9 "Крылья Советов" с бортмехаником В.П. Русаковым выполнил круговой перелет по маршруту Москва — Берлин — Париж — Рим — Марсель — Невер — Лондон — Париж — Берлин — Варшава — Москва (9 тыс. 37 км, 53 ч летного времени).

В апреле 1930 года был уволен в запас и направлен в авиационную промышленность для продолжения работ по испытанию самолетов.

В период с 1930 по 1941 год занимал пост летчика-испытателя и командира авиаотряда ЦАГИ в Москве. Проводил испытания самолетов Р-7 (1930), И-8 (1930), ТБ-3 (1930), АНТ-14 (1931), ТБ-4 (1933), АНТ-25 (1933), АНТ-20 "Максим Горький" (1934), АНТ-35 (1936), Пе-8 (1936), БОК-15 (1939).

10–12 сентября 1934 года на экспериментальном самолете АНТ-25 со вторым пилотом Александром Филиным и штурманом Иваном Спириным выполнил рекордный перелет по маршруту Москва — Рязань — Харьков — Москва на расстояние 12 тыс. 411 км за 75 ч 2 мин.

За проявленные в ходе перелета мужество и героизм постановлением ЦИК СССР от 28 сентября 1934 года Михаилу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (после учреждения медали "Золотая Звезда" этот знак с порядковым номером 8 был вручен летчику 4 ноября 1939 года).

В ноябре 1936 года вернулся в ряды РККА. 11 сентября 1937 года Высшая аттестационная комиссия присвоила Михаилу Громову ученое звание профессора по специальности "Техническая эксплуатация самолетов и моторов".

12–14 июля 1937 года на самолете АНТ-25 со вторым пилотом Андреем Юмашевым и штурманом Сергеем Данилиным совершил рекордный беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Джасинто (штат Калифорния, США) протяженностью 10 тыс. 148 км по прямой (11 тыс. 500 км по ломаной линии). Полетное время составило 62 ч 17 мин.Избирался депутатом Верховного Совета СССР I и II созывов (1937–1946 и 1946–1950 годы).

В 1939 году вместе с известной летчицей, Героем Советского Союза Валентиной Гризодубовой ходатайствовал о пересмотре уголовного дела конструктора ракетной техники Сергея Королева, в результате чего тот был переведен из исправительно-трудового лагеря на Колыме в режимное конструкторское бюро в Москве.

Участие в Великой Отечественной войне

В 1940–1941 годах Михаил Громов занимал пост начальника Научно-технической группы Наркомата авиационной промышленности СССР. В марте — августе 1941 года являлся первым руководителем Летно-исследовательского института (ЛИИ), созданного на базе ряда подразделений ЦАГИ и нового аэродрома Раменское в подмосковном поселке Стаханово (ныне — Государственный научный центр РФ АО "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова", городЖуковский Московской области). Участвовал в облетах учебно-тренировочного самолета Г-28 "Кречет", опытного УТ-2 с шасси на воздушной подушке.

После начала Великой Отечественной войны, в августе — декабре 1941 года, находился в правительственной командировке в США по вопросу приобретения Советским Союзом американских самолетов.

С декабря 1941 года по февраль 1942 года командовал 31-й смешанной авиационной дивизией на Калининском фронте, в феврале — мае 1942 года — военно-воздушными силами Калининского фронта. С мая 1942 года по май 1943 года занимал должность командующего 3-й воздушной армией (Калининский фронт). В мае 1943 года — июне 1944 года командовал 1-й воздушной армией Западного и 3-го Белорусского фронтов. Соединения под началом Михаила Громова участвовали в оборонительной операции в районе города Белый, а также в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Демянской, Орловской, Спас-Деменской, Смоленской и Витебской операциях.В 1944–1946 годах являлся начальником Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС. В 1946–1949 годах занимал должность заместителя командующего Дальней авиацией.

С мая 1949 года по июль 1955 года руководил управлением (с ноября 1954 года — отделом) летной службы Министерства авиационной промышленности СССР, оставаясь в военном звании и будучи прикомандированным к министерству.В августе 1955 года вышел в запас в звании генерал-полковника авиации.

С 1959 по 1961 год был председателем Федерации тяжелой атлетики СССР. Руководил подготовкой к успешному выступлению советской сборной команды по тяжелой атлетике на XVII летних Олимпийских играх 1960 года в Риме.Умер 22 января 1985 года в возрасте 85 лет в Москве. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище.

Звания и награды, увековечение памяти, личная жизнь

Генерал-полковник авиации (1944).

Был награжден четырьмя орденами Ленина (1934, 1945, 1969, 1984), орденом Октябрьской Революции (1979), четырьмя орденами Красного Знамени (1925, 1937, 1944, 1948), орденами Суворова II степени (1943), Отечественной войны I степени (1942), тремя орденами Красной Звезды (1932, 1933, 1967). Был командором ордена Почетного легиона (Франция, 1945). Имел награду Международной авиационной федерации (FAI) — медаль Анри де Лаво (1937, присуждена экипажу АНТ-25 за абсолютный мировой рекорд, установленный в полете из Москвы в Калифорнию).

Заслуженный летчик СССР (1925, почетное звание присвоено за перелет Москва — Пекин), заслуженный мастер спорта СССР (1969). Летчик-испытатель I класса (1940).

В 1986 году имя Михаила Громова было присвоено ЛИИ, с 2011 года в институте вручается корпоративная медаль М.М. Громова. Бюсты летчика-испытателя установлены на территории ЛИИ в городе Жуковском, а также в городе Ржеве (Тверская область) и городе Щелково (Московская область). В честь Громова названы площадь в Жуковском, улицы во многих городах бывшего СССР, его имя также носит лицей в Киеве (Украина). Мемориальные доски установлены в Москве и Жуковском на зданиях, в которых жил и работал летчик.

Автор книг "Тому, кто хочет летать и работать лучше", "Через всю жизнь", "О летной профессии", "На земле и в небе".

Был женат на Нине Георгиевне Громовой (урожденная Байскова, 1922–2019). Она была чемпионкой СССР в ряде видов конного спорта, заслуженным мастером спорта России, почетным президентом Федерации конного спорта РФ.

Михаил Громов увлекался конным спортом, охотой.