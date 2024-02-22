Россиянка может сесть в тюрьму из-за желания похудеть

40-летняя жительница Калтана обвиняют в контрабанде запрещённых в РФ препаратов. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на полицию.

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Женщину задержали весной прошлого года на почте при получении посылки с запрещённым препаратом. Полицейские изъяли более 100 капсул, которые содержали около 130 граммов сильнодействующего вещества.

Выяснилось, что это были таблетки для похудения. Женщина также заказала кремы, мази из иностранного государства, зная, что их ввоз запрещён в Россию.