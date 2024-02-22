$92.44+0.0999.90+0.34
Почта

Жительница российского региона может сесть в тюрьму из-за желания похудеть

40-летняя жительница Калтана обвиняют в контрабанде запрещённых в РФ препаратов. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на полицию.

Россиянка может сесть в тюрьму из-за желания похудеть
© 62info.ru

Женщину задержали весной прошлого года на почте при получении посылки с запрещённым препаратом. Полицейские изъяли более 100 капсул, которые содержали около 130 граммов сильнодействующего вещества.

Россиянин донес на молодую учительницу из-за ее фото с мужем в день свадьбы на фоне храма

Выяснилось, что это были таблетки для похудения. Женщина также заказала кремы, мази из иностранного государства, зная, что их ввоз запрещён в Россию.

Максимальное наказание за контрабанду – 7 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Истории