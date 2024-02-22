Зачем люди едят ядовитую рыбу фугу: видео
Рыба фугу обитает в тропических водах Тихого океана и славится своим деликатесным мясом и чрезвычайно сильным ядом. Эта небольшая рыбка имеет яркую расцветку – сочетание красного, синего и золотистого цветов предупреждает хищников об опасности.
Яд фугу содержится во внутренних органах, икре и коже рыбы. Он настолько токсичен, что способен убить взрослого человека, поэтому требуется очень осторожная подготовка. Только поварам со специальной квалификацией разрешено готовить эту рыбу.
Мясо рыбы не обладает особыми вкусовыми отличиями, поэтому люди едят этот деликатес ради уникального опыта. Но не смотря на всю отвественную подготовку, ежегодно в Японии умирает около 40 человек от отравления ядом этой рыбы.
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