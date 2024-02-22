Рыба фугу обитает в тропических водах Тихого океана и славится своим деликатесным мясом и чрезвычайно сильным ядом. Эта небольшая рыбка имеет яркую расцветку – сочетание красного, синего и золотистого цветов предупреждает хищников об опасности.

Яд фугу содержится во внутренних органах, икре и коже рыбы. Он настолько токсичен, что способен убить взрослого человека, поэтому требуется очень осторожная подготовка. Только поварам со специальной квалификацией разрешено готовить эту рыбу.