Эксперты предупреждают о грядущем масштабном нашествии цикад в США, которое может привести к настоящей экологической катастрофе.

Согласно прогнозам ученых, весной текущего года на востоке и юго-востоке страны из подземных убежищ одновременно выйдут сразу два поколения 17-летних и 13-летних цикад. Подобный синхронный массовый выход наблюдается крайне редко и последний раз происходил более 200 лет назад.

Ожидается, что численность насекомых достигнет астрономических масштабов – речь идет о сотнях миллиардов особей, которые заполонят целые штаты. Будучи практически безвредными для человека, цикады способны нанести колоссальный вред растительности и сельскому хозяйству.