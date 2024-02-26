Граненый стакан: кто его придумал и реально ли его разбить

Граненый стакан — это настоящий символ Советского союза, который можно было обнаружить на кухнях, в столовых, гостиницах, поездах, автоматах с газировкой и даже в кабинетах начальников. Об истории его появления расскажет "Рамблер".

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История стеклянного цилиндрического сосуда без ручки уходит корнями в прошлое, начиная со времен Петра I. Интересно, что изображение граненого стакана можно найти уже на натюрморте Петрова-Водкина 1918 года. Этот сосуд, который выпускали мастера Императорского стекольного завода, был представлен Петру I как небьющийся, и царь оценил его практичность и удобство.

Массовое производство граненых стаканов началось 11 сентября 1943 года в Гусь-Хрустальном, и эта дата стала Днем Рождения этого предмета. Возможно, дизайн стакана был предложен Верой Мухиной, известной советской художницей, автором знаменитой работы "Рабочий и Колхозница". Хотя нет документальных свидетельств о ее участии в проекте, дизайн граненого стакана сильно напоминает ее стеклянную пивную кружку.

Граненый стакан с 16 гранями стал эталоном советской эпохи, отражая количество советских республик в 1940-е годы. Сегодня производятся стаканы уже с 20 гранями, что делается для экономии материалов и улучшения производственного процесса. Кроме своей практичности и функциональности, ободок в верхней части стакана напоминает "маруськин поясок", скрепляющий дощечки-грани деревянных стаканов, использовавшихся до появления стеклянных.

Время Хрущева привело к изменениям в использовании граненых стаканов, и они стали популярными не только для водки, но и для других напитков, таких как газировка и чай. Стаканы использовались для разлива напитков даже на Всемирном фестивале молодежи в Москве в 1957 году, где они стали символом дружбы и единства молодежи со всего мира.