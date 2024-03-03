Как относились к рожденным 29 февраля в древности

29 февраля случается лишь раз в четыре года, вместе с високосным годом. «Лишний» день возникает из-за того, что созданный людьми календарь не совсем соответствует космическому.

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Земля совершает оборот вокруг Солнца не 365 дней, а 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Их прибавляют к календарю всего раз в четыре года, так возникает 29 февраля.

Рожденные 29 февраля даже современному человеку могут показаться особенными, во многом отличающимися от остальных. Древние, жившие в согласии с природой и неведомыми современному человеку концепциями, также считали эту дату необычной.

Отношение к рожденным 29 февраля в древности

Сегодня чаще всего к рожденным 29 февраля относятся также, как и к представителям других дней в календаре. Разве что могут в шутку назвать выскочкой, потому как человек появился на свет в необычный день, который случается раз в четыре года. Кому-то в таком случае родители написали в свидетельстве о рождении предыдущую дату или сразу 1 марта, чтобы не было обидно. Однако наши предки относились к рожденным в 29-й день февраля по-разному, но всегда учитывали этот интересный факт о человеке.

В прошлом, как пишут в сети, к появившимся 29 февраля относились по-разному. Бывало, что им предсказывали тяжелую и полную лишений жизнь. Кроме того, верили некоторые, такой ребенок рано уйдет из жизни.

В то же время есть мнение, будто к появившимся на свет 29 февраля людям в древности относились с особыми почестями. Якобы их оберегали и защищали, считая мессиями. Считалось, будто им предначертано стать пророками и направить людской род по правильному пути. А все потому что они родились в день, который случается один раз в четыре года. А год, на который выпадает их праздник, называют високосным, относя к нестабильным и опасным периодам.

Что о рожденных 29 февраля говорит современная эзотерика

Даже в век скепсиса и развитых технологий бытует мнение, что рожденные 29 февраля отличаются от остальных. Астрологи уверены, что у таких людей необычная натальная карта. Об этом якобы говорит то, что они действительно выглядят моложе своих лет. А еще то, что у них ясное, как у подростка, сознание и свежие идеи.

Современные эзотерики считают, что такие люди особенно удачливы, потому как имеют способность избегать неудач. Кроме того, у них не один, как у всех, а два Ангела-Хранителя.

Что касается самих рожденных 29 февраля, то они никаких уникальных способностей у себя чаще всего не замечают.

Большинство отмечающих день рождения 29 февраля относят себя к обычным людьми, для которых, однако, високосный год должен быть удачен, потому как они появились на свет в один из таких периодов.