Красная площадь – главная площадь нашей страны, ее визитная карточка. Миллионы туристов со всего мира приезжают в Москву, чтобы увидеть знаменитые кремлевские башни и яркие купола храма Василия Блаженного. Сегодня трудно представить, что еще несколько десятилетий назад Красная площадь была перегруженной транспортной артерией, через которую сплошным потоком день и ночь проносились машины и грузовики.

Эта ситуация продолжалась до 1963 года. Тогда власти приняли решение вернуть Красной площади статус центральной площади столицы, исключив транзит транспорта. До этого автомобилисты пользовались площадью как удобной сквозной дорогой: объезжая Московский Кремль по правой стороне, машины могли удобно проехать с Тверской улицы на Большой Москворецкий мост.

Реорганизация движения началась с того, что в июне 1963 года было закрыто сквозное автомобильное движение по Красной площади. Одновременно рядом расположенные улицы Моховая, Охотный ряд и Манежная были переведены на одностороннее движение, ограничив возможность проехать через площадь в объезд.

Такая реорганизация позволила сделать Красную площадь привычной нам пешеходной территорией, превратив в излюбленное место отдыха москвичей и гостей столицы.