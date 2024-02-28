В Шотландии выставка о Вилли Вонке обернулась полным провалом

Вдохновленная Вилли Вонкой выставка, открывшая свои двери для детей в Глазго, обернулась полным провалом. Детали истории приводятся на портале Sky News.

© Stuart Sinclair

Организаторы выставки обещали за 35 фунтов отправить посетителей "в мир уникальных творений и очаровательных сюрпризов". Однако по мнению родителей, которые привели на мероприятие своих детей, его можно назвать лишь "пустой тратой денег".

Stuart Sinclair

Как рассказали очевидцы не самого интригующего зрелища, в помещениях, отведенных под выставку, были представлены тематические экспонаты. Но весь интерьер выглядел настолько скудным и пугающим, что как у взрослых, так и у подрастающего поколения остались исключительно негативные впечатления о мероприятии.

Жалобы на организаторов дошли до правоохранителей: в результате было принято решение закрыть выставку, а также вернуть недовольным посетителям потраченные деньги.

"Нам жаль, что ситуация обернулась таким образом. Мы понимаем недовольство и разочарование людей, посетивших наше мероприятие", – сказал представитель организаторов.