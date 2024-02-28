Хрущевки – это тип малогабаритных многоэтажных домов, массово возводившихся в СССР в 1950-60-е годы. Эти невыразительные по внешнему виду “коробки” стали решением острейшей послевоенной проблемы – нехватки жилья.

Однако в начале 1960-х появились идеи о том, как сделать хрущевки более современными и эстетичными. В частности, был разработан проект использования для их строительства пластмассовых панелей вместо шлакоблоков или кирпича. Такой “пластиковый” дом был построен в Ленинграде на улице Торжковой в 1961 году в порядке эксперимента.

Это был двухэтажный индивидуальный жилой дом необычного футуристического внешнего вида. Его стены изготовили из многослойных панелей – прочного стеклопластика снаружи и пенополистирола как утеплителя внутри. При толщине всего 14 см такие панели обладали хорошей теплоизоляцией и жесткостью конструкции за счет слегка изогнутой формы по типу “скорлупы”.

На первом этаже размещались технические помещения, на втором – квартира площадью 49 кв.м со всеми удобствами по типу студии. Использование пластиковых панелей позволило возвести дом в кратчайшие сроки. Однако в массовое производство этот материал так и не пошел из-за высокой стоимости. Поэтому пластмассовые “хрущевки” так и остались лишь нереализованной идеей.