Пес актрисы Дженнифер Гарнер получил повышение до собаки-терапевта

Актриса Дженнифер Гарнер отмечает наступающий день рождения своего золотого ретривера Берди и ее новую должность собаки -терапевта.

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51-летняя актриса раскрыла девять целей Берди, которые она должна достичь до своего девятилетия мае — включая работу собакой-терапевтом в Детской больнице Лос-Анджелеса.

"Так что она взволнована...Она очень хорошая собака и хорошая девочка"

Гарнер поделилась еще несколькими планами Берди. Берди хочет посидеть в парижском бистро, поплавать, съесть целую головку сыра и прыгнуть с парашюта.