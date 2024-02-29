Пес актрисы Дженнифер Гарнер получил повышение до собаки-терапевта
Актриса Дженнифер Гарнер отмечает наступающий день рождения своего золотого ретривера Берди и ее новую должность собаки -терапевта.
Соцсети
51-летняя актриса раскрыла девять целей Берди, которые она должна достичь до своего девятилетия мае — включая работу собакой-терапевтом в Детской больнице Лос-Анджелеса.
"Так что она взволнована...Она очень хорошая собака и хорошая девочка"
Гарнер поделилась еще несколькими планами Берди. Берди хочет посидеть в парижском бистро, поплавать, съесть целую головку сыра и прыгнуть с парашюта.
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